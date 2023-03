Într-un podcast, Andreea Bălan a povestit despre bătăile luate de la tatăl său, în perioada copilăriei. Conflictul pe care l-a avut cu părintele ei i-au lăsat răni adânci în suflet. Iată mai jos, în articol, ce a mărturisit artista și cum s-a apărat tatăl ei.

Andreea Bălan a trăit o reală dramă, în perioada copilăriei. În cadrul unui podcast, cântăreața în vârstă de 38 de ani a povestit despre comportamentul pe care l-ar fi avut tatăl ei față de ea. Mai cu seamă, Andreea Bălan i-a mărturisit lui Cătălin Măruță faptul că părintele ei, Săndel Bălan, ar fi avut momente când s-a comportat dur cu ea și că ar fi încasat bătăi.

Andreea Bălan susține că a încasat bătaie de la tatăl ei

Dialogul dintre Andreea Bălan, concurenta de la „America Express”, și Cătălin Măruță, în podcastul vedetei Pro TV:

Cătălin Măruță: „Ai avut momente când tatăl tău a fost dur cu tine? Îți mai luai și palme?”

Andreea Bălan: „Da, evident”

Cătălin Măruță: „Alea sunt momentele de care zici că nu ar trebui să aibă parte copiii în ziua de azi”

Andreea Bălan: „Da, copilul nu trebuie bătut”

Cătălin Măruță: „De ce te bătea?”

Andreea Bălan: „Pentru că, poate, nu aveam chef să urc pe scenă, eram răzvrătită sau poate nu voiam să fac ceva. Și atunci cum mă făcea să fac? Așa…”.

Cântăreața a povestit și un moment neplăcut pe care l-a trăit, atunci când se afla în drum spre susținerea unui concert.

„E adevărat, mă bătea dacă nu voiam să urc pe scenă. Dacă făceam mutre, îmi trăgea câteva palme. Îmi amintesc că am avut odată un accident de maşină, în drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat într-un şant, eram plină de sânge de la buză şi, după aia, în două ore, noi eram pe scenă ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat”, povestise Andreea Bălan în podcast.

Și-a iertat tatăl abia când Andreea Bălan a devenit mamă

Dezvăluirile, însă, nu s-au oprit în podcastul lui Cătălin Măruță. Solista a mai mărturisit faptul că a fugit de acasă, după ce a devenit majoră. În plus, l-a acuzat pe tatăl ei că i-a cheltuit toți banii pe care îi câștigase. Se mutase la București, a stat într-o garsonieră și și-a luat prima mașină în rate. Însă, iertarea părintelui a venit odată ce Andreea Bălan a devenit mămică.

„La 18 ani am fugit de acasă! Tata îmi cheltuise toţi banii. Când l-am întrebat, nu ştia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, după 1 milion de discuri vândute. Am fugit la Bucureşti, am stat într-o garsonieră şi mi-am luat un Peugeot în rate. L-am iertat abia când am devenit şi eu părinte”, a mai spus artista.

Tatăl Andreei Bălan s-a apărat

Pe de altă parte, tatăl ei, Săndel Bălan, susține faptul că ar fi existat o singură situație în care ar fi lovit-o pe cântăreață. Mai cu seamă, într-un moment în care punea gresie, iar Andreea Bălan a sărit pe ea și ar fi spart-o. Atunci, tatăl ei ar fi avut o reacție agresivă. În plus, el a susținut că nu i-a luat banii.

„Atunci am smucit-o şi altădată nu a salutat când a intrat într-o cabină unde erau artişti mari. N-am înţeles de ce se expune, ca să-i facă lui Măruţă audienţă! N-am ce să comentez, iar a început să bată apa-n piuă cu banii. Ea vorbeşte frumos de greşelile ei, dar nu şi despre ale altora. A pierdut mulţi bani şi m-a acuzat că am plecat cu banii”, a spus tatăl ei, în urmă cu doi ani.

Apoi, Săndel Bălan a declarat că trupa a fost pe „val” timp de doi ani, apoi „s-a spart”.

„Ele au fost pe val doi ani, atât au mers în concerte, al treilea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a întors Antoneasca. Luau 1.000 de dolari, am socotit, şi ăştia se împărţeau la doi. 100.000 de dolari am câştigat, adică vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiţi înapoi”, a mai spus Săndel Bălan pentru Click.

Sursă foto: captură video