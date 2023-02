A fost “diavol”, dar există speranțe să devină băiat bun. Vizitele la psiholog au, fără discuție, rolul lor. Aici ne referim la Ionel Ganea, componentul “Generației de Aur”. Fostul atacant nu doar că și-a împăcat soția (femeia i-a intentat în trei rânduri cerere de divorț), dar a și reluat relația cu copiii lui. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, dovada de netăgăduit.

Ionel Ganea a fost burlac doar pentru două luni! În august 2020 divorța de Dana, femeia care i-a fost alături timp de 24 de ani, dar în octombrie ajungea, din nou, la Starea Civilă. S-a căsătorit, iar soție i-a devenit Monica, pe care a cunoscut-o încă din perioada în care nu-și dăduse, oficial, verigheta jos de pe deget. Medic stomatolog în Făgăraș, femeia, care este cu 11 ani mai tânără față de ex-fotbalist, a avut, la rândul ei, multe de îndurat pe durata relației cu soțul său.

Ionel Ganea, ședințe la psiholog

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, Monica a vrut în trei rânduri să rupă căsnicia cu Ionel Ganea din cauza violențelor pe care le-a îndurat, însă de fiecare dată și-a retras cererea. Ba mai mult, a solicitat și ordin de restricție. Și-a retras, totuși, plângerea de la Poliție. Cei doi au ajuns la o înțelegere, iar fostul fotbalist a acceptat să meargă la un consilier marital și la psiholog, pentru a-și controla furia. Componentul “Generației de Aur” și-a respectat partea de promisiune până în prezent, iar ședințele cu specialiștii se observă nu doar în relația cu soția, ci și cu copiii lui, George și Ioana.

A reluat relația cu copiii lui

Între Ionel Ganea și copii intervenise, la un moment dat, o ruptură care părea iremediabilă. Totuși, CANCAN.RO a aflat că fostul fotbalist s-a împăcat, de curând, cu fiica lui, Ioana, cu care nu mai vorbea de mai bine de cinci ani, elocvent în acest sens fiind episodul în care a alungat-o din casă cu tot cu copil (DETALII AICI). În plus, a reluat legătura și cu fiul lui, la a cărui nuntă iubita lui, Mălina, nu a fost prezent, spre marea uimire a celor din familie. Ex-antrenorul Rapidului și-a îmbunătățit, însă, considerabil atitudinea și acum este cu totul alt om.

Tablou de familie

CANCAN.RO a intrat în posesia unei fotografii care atestă faptul că Ionel Ganea s-a îmblânzit. În poză apar șase persoane: Ionel Ganea, Monica Ganea, Ioana Ganea, Dorel Ganea (fratele fostului internațional), George Ganea si Mălina Ganea. Toți sunt cu zâmbetul pe buze și confirmă că ex-componentul “Generației de Aur” a reluat legătura cu copiii săi, cu care a fost certat o bună perioadă. De alftel, apropiații sunt uimiți de schimbarea în bine a ex-fotbalistului.

Danu Iaru, fosta soție, nu vrea să mai audă de ex-fotbalist: “Doamne-ferește!”

În schimb, relația dintre Ionel Ganea și fosta lui soție, Dana Iaru, este, în continuare, rece. Nici vorbă de o eventuală împăcare.

“Nu am mai vorbit cu el de prin 2019, de la ultima înfățișare de divorț. Eu nu vreau să mai aud de el. Acum sunt în Germania, am un loc de muncă, voi reveni în România pentru că trebuie să nască nora. Nici vorbă să mă împac sau să comunic cu el. Doamne-ferește! Numai eu știu ce am trăit alături de el. Exclus să reluăm legătura. Cu copiii, e altă discuție. Comunică, acum nu știu cât de mult. Nu este treaba mea, ei sunt majori, știu cel mai bine. Eu prefer să stau deoparte”, a declarat Dana Iaru pentru CANCAN.RO.