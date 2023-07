Bătută crunt de iubit, Daniela Crudu a sunat la 112. Episodul înfiorător prin care bruneta a trecut cu trei ani în urmă i-a lăsat sechele

Daniela Crudu se numără printre cele mai controversate vedete de la noi din țară. A devenit celebră pe vremea când era asistentă TV în matinalul Neatza cu Răzvan și Dani, după ce pozase în revista Playboy. Succesul a venit pe bandă rulantă pentru brunetă, căci proiectele de televiziune au început să apară rapid. Vedeta și-a pus pe tavă și viața personală, așa că telespectatorii au fost din ce în ce mai interesați de ea. Puțini știu că modelul a avut parte și de momente mai puțin frumoase în trecutul ei.

Daniela Crudu este mereu cu zâmbetul pe buze, la fiecare apariție de-a ei pe micile ecrane. În 2009, vedeta a pozat în Playboy, apoi a fost „vecina” din matinalul de la Antena 1. Proiectele de televiziune au început să apară pe bandă rulantă, iar bruneta era nelipsită de pe sticlă. Ea și-a expus viața personală la televizor, iar oamenii au fost tot mai curioși de parcursul ei. Dacă pe plan profesional, Daniela Crudu s-a bucurat de un real succes, nu putem spune același lucru și despre viața amoroasă. Modelul a avut relații nereușite de-a lungul timpului, până să-l cunoască pe tatăl fetiței ei.

CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU, DECLARAȚII EMOȚIONANTE LA DOUĂ LUNI DE CÂND A DEVENIT MAMĂ: „DOAR EA CONTEAZĂ”

Daniela Crudu, bătută fără milă de iubitul croat

Daniela Crudu s-a iubit pentru o vreme cu un croat, relație pe care a dat-o uitării din cauza comportamentului agresiv al bărbatului. Acum circa trei ani, vedeta de televiziune era snopită în bătaie de către partenerul ei de viață de la acea vreme. Totul ar fi pornit de la un gest banal care a venit din partea unor fani de-ai Danielei. Agresorul nu suporta faptul că bruneta este cunoscută la noi în țară, că mulți bărbați se opresc să facă poze cu ea ori că-i trimit mesaje. Așa că, a bătut-o fără milă. (VEZI AICI IMAGINILE)

„Asta l-a speriat (n.r. – când a văzut câtă lume o cunoaște). Am fost la ski, la Poiană, și când a văzut că toată lumea făcea poze cu mine a zis: „ce se întâmplă aici? Ești cunoscută în zona asta”. I-am zis că da. După aia am fost în Bosnia Herțegovina și după ne-am întors și am intrat pe la Vamă și mă cunoșteau și acolo. El credea că sunt vedetă pe Instagram, apoi i-am zis. A rămas mască, nu a reacționat, dar când am venit aici la club aici împreună, au venit niște băieți să-mi dea o șampanie la masă și s-a enervat atunci și de acolo a început scandalul”, povestea Daniela Crudu, în emisiunea lui Capatos, acum ceva vreme.

CITEȘTE ȘI: DANIELA CRUDU SE PREGĂTEŞTE DE BOTEZ! UNDE ŞI CÂND VA AVEA LOC EVENIMENTUL: „O SĂ FIE 140 DE INVITAȚI”

Daniela Crudu a rămas cu traume după episodul marcant

Vedeta TV n-a vrut să mai audă de bărbatul care a lovit-o cu bestialitate. Daniela nu a avut deloc cuvinte de laudă la adresa celui care a lăsat-o cu traume: „De croat nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop. Cum să mă întorc la el? Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanță”.