Daniela Crudu, declarații emoționante la două luni de când a devenit mamă: „Doar ea contează”

În urmă cu o lună și jumătate, Daniela Crudu (34 de ani) a devenit mamă pentru prima dată. Fosta asistentă de televiziune a dat naștere unei fetițe perfect sănătoase. Botezul micuței sale va avea loc în luna august, la care sunt așteptați aproximativ 140 de invitați. În cadrul unui interviu recent, bruneta a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat de când a devenit mamă și cum a arătat toată această perioadă pentru ea.

În urmă cu câteva luni, Daniela Crudu a luat prin surprindere pe toată lumea când a anunțat că este însărcinată și că va aduce pe lume primul său copil. Pe 1 mai 2013, vedeta a născut înainte de termen o fetiță perfect sănătoasă. La scurt timp, Daniela Crudu împărtășea vestea fericită pe rețelele de socializare, prin intermediul unei fotografii din sala de nașteri. Din acel moment, viața fostei asistente de televiziune s-a schimbat complet.

Micuța Daiana îi oferă zi de zi motiv în plus de a zâmbi și de a fi recunoscătoare pentru tot ceea ce are. În cadrul unui interviu, fosta asistentă a lui Dan Capatos a vorbit despre cum a arătat toată perioada de acomodare cu cea mică și cât de dificil i-a fost în primele zile de viață ale fetiței sale.

Daniela Crudu, declarații despre noua postură în care se află: „Nu-mi imaginez viața fără ea”

Bruneta a mărturisit că a trecut printr-o perioadă foarte grea în momentul în care a născut și a constatat că, preț de câteva secunde, cea mică nu se mai mișca. Din fericire, fetița este în afara oricărui pericol. În cadrul intervenției pe care a avut-o luni seara la Xtra Night Show, Daniela Crudu a declarat că viața ei s-a schimbat de când Daiana a venit pe lume, mărturisind că tot ce contează pentru ea este ca fetița ei să fie bine.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi.

E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă”, a declarat fosta asistentă TV, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

