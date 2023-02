Băutura pe care Theo Rose o consumă în timpul sarcinii. Face parte din meniul ei zilnic

În doar câteva luni, Thoe Rose va aduce pe lume un băiețel, care va reprezenta rodul iubirii dintre ea și Anghel Damian. Jurata de la ,,Vocea României” traversează cea mai frumoasă perioadă din viața sa, și își satisface fiecare poftă pe care o are.

Știm deja cu toții că una dintre caracteristica întâlnită în rândul femeilor gravide sunt poftele pe care le au, iar majoritatea dintre ele nu existau înainte de a rămâne însărcinate. Cât despre Theo Rose, se pare că vedeta a devenit fan apă minerală. (CITEȘTE ȘI: CUM S-A AFIȘAT THEO ROSE ÎN A 5-A LUNĂ DE SARCINĂ. FANII AU RĂMAS MASCĂ)

Theo Rose: ,,Am băut apă minerală mai mult decât am băut în toată viața mea”

Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, de pe Pro TV, Theo Rose a vorbit despre sarcină, poftele pe care le are, cât și despre statutul relației cu regizorul serialului ,,Clanul”. (VEZI ȘI: THEO ROSE A FĂCUT MARELE ANUNȚ! ARTISTA A DEZVĂLUIT NUMELE BEBELUȘULUI + PRIMELE IMAGINI CU BURTICA DE GRAVIDĂ)

„Mamaie e atât de fericită și mă bucur că se întâmplă asta când ea e atât de plină de viață și fericită. Am băut apă minerală mai mult decât am băut în toată viața mea și mănânc puțin mai mult, atât.

Nu am pofte extraordinare, nu am fost pretențioasă și nu am avut probleme cu sarcina. Cu toate astea, îmi vine să plâng continuu. Mă abțin totuși. Nu mi-a zis nimeni nimic de nuntă.

Important e să fim fericiți. În biserică m-aș cununa, dar fără petreceri și alte chestii. Am vorbit de asta cu el, mai ales de cununia civilă.

Tata și mamaie au știut din prima că e băiețel! A fost o surpriză faptul că este băiat și chiar mi-am dorit tare”, a mărturisitTheo Rose, în emisiunea de pe Pro TV, moderată de Măruță.