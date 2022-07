BCR încetează colaborarea cu George Buhnici: ”Ne-a pus în poziția de a reacționa la acest derapaj”

BCR a criticat derapajul grav făcut de George Buhnici, în urmă cu câteva zile, când acesta a afirmat că fetele care vin la plajă trebuie să treacă întâi pe la ”săliță”, pentru că el vrea să vadă ”piele fără vergeturi”.

Astfel, BCR a reacționat în scandalul declarațiilor controversate făcute de George Buhnici și a anunțat că va înceta parteneriatul cu el.

”Situația din ultimele zile generată de unul dintre partenerii noștri, George Buhnici, ne-a pus în poziția de a reacționa la acest derapaj. Am respins și vom respinge întotdeauna orice atitudine de sexism și discriminare în limbajul public. Totuși, am crezut și credem în a doua șansă, nu în execuții sumare, în piața publică. Continuăm să credem că orice greșeală se repară mai ales cu implicarea celui care a greșit.

Adevărul simplu spus este ca am așteptat în ultimele zile (din respect pentru un partener de mulți ani) poziția lui la reacția publicului și, mai ales, la solicitarea noastră de angajare într-o campanie de educație împotriva discriminării și sexismului. Am primit un răspuns din care este evident că vedem diferit lucrurile. L-am anunțat pe George că vom încheia parteneriatul cu el. Sexismul, discriminarea, obiectificarea sexuală a femeilor sunt inacceptabile în orice formă și nuanță, implicită sau explicită”, se arată în comunicatul transmis de BCR.

CNCD s-a autosesizat după declarațiile lui George Buhnici

În cursul zilei de marți, 19 iulie 2022, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării – CNCD a făcut o serie de declarații referitoare la situația care a fost creată de George Buhnici, în urma declarațiilor pe care le-a făcut la TV. Derapajul verbalizat avut în public nu a rămas indiferent în fața autorităților. În urma afirmațiilor publice de la malul mării, George Buhnici ar putea lua o amendă între 2000 și 100.000 de lei.

În acest sens, Csaba Asztalos a declarat: „Se va analiza limita libertății de exprimare în raport cu dreptul la demnitate al femeilor și în general al oamenilor din perspectiva aspectului fizic. O astfel de analiză durează 90 de zile, în principiu, dar când e vorba mesaje publice, ne străduim să dăm o soluție cât mai repede”. În plus, președintele CNCD a declarat pentru G4media.ro că ”în principiu, condiția femeii în societatea din România e una dificilă. Suntem pe primul loc în UE la mame minore, pe primele locuri la traficul de ființe umane – toate acestea au legătură cu tratamentul în societate. Există și violența de familie cu femei ucise în fiecare an. Toate acestea au legătură cu un comportament în societate față de femei, unele moștenite istoric, altele create în diferite conjuncturi – competiție politică, publicitate etc, în care este exploatată sexualitatea femeii”.

Sursă foto: Captură video