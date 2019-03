Bebe Cotimanis a dezvăluit motivul pentru care a părăsit juriul de la Românii au talent: ””Nopțile mele nu au mai fost întregi, o vedeam mereu plângând”

Aflat în juriul emisiunii, timp de un an, Bebe Cotimanis a fost scos din schemă, din 2015, la vremea aceea speculându-se un posibil conflict între el și Mihaela Rădulescu, Actorul a explicat acum care a fost adevăratul motiv.

Locul lui Cotimanis a fost luat de către Florin Călinescu, fost realizator al emisiunii ”Chestiunea zilei”, și toată lumea vorba că motivul plecării lui ar fi fost un conflict pe care l-ar fi avut cu Mihaela Rădulescu.

Într-un interviu, actorul a rememorat episodul plecării sale și a dezvăluit care a fost adevăratul motiv.

”Nu mi-a părut rău, Dumnezeu le aranjează pe toate. Am avut o pățanie ușor nefericită. Când juriul decide cine rămâne dintre două persoane, tu trebuie să te hotărăști. Era o fetiță, Nicoleta Iancu. Trecând în partea finală a concursului, după prima etapă când s-a prezentat singură, primăria orașului a hotărât să-i bage în spate și o trupă de dansatori, din care doi cam beți. Mihaela sau Andra m-a întrebat pe cine aleg. Iar votul meu a hotărât că ea nu merge mai departe. Fetița a început să plângă, m-a rupt. Mihaela a întrebat-o dacă-l iartă pe Bebe, ea a zis că niciodată. Nopțile mele nu au mai fost întregi, o vedeam mereu plângând”, a povestit Bebe Cotimanis pentru libertatea.ro.

”A avut legătură cu plecarea mea, am simțit o ușurare atunci. Am considerat-o extraordinară. Printr-o întâmplare, unul dintre concurenți a dispărut, iar Nicoleta a intrat în finală. Când eram în turneu la Turnu Severin, m-am trezit cu o puștoaică… mai bătrână cu un an. Ea era, Nicoleta. M-a iertat, înainte de spectacol. Jucam «D-ale carnavalului». A stat în sală și m-a aplaudat” , a mai spus îndrăgitul actor.