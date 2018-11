Bebeluș furat de o maimuță în timp ce era alăptat de mama lui. Copilul a murit

Un bebeluș a fost ucis de o maimuță care l-a smuls din brațele mamei sale în timp ce aceasta îl alăpta. Incidentul s-a petrecut în India și este al doilea caz de acest gen petrecut în ultimele luni. Femeia își alăpta liniștită copilul de doar 12 zile atunci când maimuța a intrat în locuința ei. A prins bebelușul de gât și a fugit cu el.

Maimuța a lăsat bebelușul pe acoperișul casei unui vecin, iar intervenția părinților săi a venit prea târziu. Pentru micuț nu s-a mai putut face nimic, potrivit DailyMail.

“Am lăsat ușa deschisă în timp ce soția mea alăpta bebelușul. Înainte să-și dea seama ce se petrece, o maimuță a intrat în casă, i-a smuls copilul și a fugit cu el. Am încercat să o prindem, dar nu am reușit. După un timp, ne-a lăsat copilul pe acoperiș, dar era deja prea târziu. Fiul meu sângera abundent și nu mai avea puls” a relatat tatăl.