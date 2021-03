Bebino face pași mari spre libertate. Provizorie, deocamdată, pentru că dosarul este departe de a fi finalizat. Cert e că magistrații i-au dat o veste mare: măsura arestului la domiciliu a fost înlocuită cu aceea a controlului judiciar. Cu alte cuvinte, Marius Emil Alecu, pe numele adevărat, este liber. Cu obligația de a respecta unele reguli. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile.

Lumea interlopă a fost în stare de șoc după ce doi oameni reprezentativi ai unor clanuri s-au ”măcelărit” în plină stradă și au ajuns în stare gravă la spital. Nu numai ei, ci și ”gărzile” lor, care au folosit, în sângeroasa luptă, tot arsenalul: topoare, săbii, cuțite. S-a întâmplat în ianuarie, anul trecut, iar cei implicați erau Bebino și Cezar Petcu, principalii actori ai ”măcelului”. Primul a suferit numeroase răni provocate de sabie, ba chiar și-a pierdut atunci două degete. Cei doi au fost acuzați de tentativă de omor, iar Bebino avea să fie plasat în arest la dominiciu.

Bebino a scăpat din arestul la domiciliu! Ce condiții i-au pus magistrații

După o perioadă în care a stat izolat de restul lumii, într-o casă din Frumușani, județul Călărași, Bebino și-a amintit de vremurile bune și a încins grătarul, alături de prietenii lui buni. Mai mult, împlinea 28 de ani, motiv perfect pentru o mare petrecere. Jandarmii aveau însă să intervină și să ”împrăștie” amenzi. Deși a încălcat regulile stabilite de magistrați, Bebino se poate bucura acum de o decizie favorabilă și așteptată cu sufletul la gură. Măsura arestului la domiciliu i-a fost înlocuită. Astfel, Marius Emil Alecu nu mai este un ”prizonier” în locuința lui din Frumușani, ci un om liber, doar sub control judiciar.

Trebuie să fie însă foarte atent. Are niște condiții stricte impuse de oamenii legii, pe care nu are voie să le încalce. Iată cum au decis magistrații de la Tribunalul București: ”Dispune înlocuirea măsurii arestului la domiciliu luată împotriva inculpatului Alecu Emil Marius cu cea a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile de la data rămânerii definitive a prezentei. Pe timpul cât se află sub control judiciar, obligă inculpatul să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. d) să nu părăsească teritoriul României.” (CITEȘTE ȘI: CERERE NEAȘTEPTATĂ FĂCUTĂ DE INTERLOPUL CARE L-A MĂCELĂRIT PE BEBINO, DUPĂ CE A FOST SURPRINS ÎN AREST ÎNTR-O IPOSTAZĂ JENANTĂ)

Parchetul a făcut contestație la decizia Tribunalului

La ce trebuie să fie atent Bebino? ”Atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive. Respinge cererea inculpatului de permisiune părăsire domiciliu ca rămasă fără obiect”. (NU RATA: „MĂCELARUL LUI BEBINO”, MESAJ BELICOS DIN ÎNCHISOARE. „CÂT TIMP AM CUȚITUL CU MINE, TAI ȘI ROBOȚI”)

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a făcut contestație la sentință. Dar soluția a rămas aceeași, cu unele atenționări pentru Bebino. ”Impune inculpatului Alecu Emil Marius ca pe durata controlului judiciar să nu ia legătură direct sau indirect și să nu se apropie de persoana vătămată Împușcatu Florin, domiciliat în București, de numiții Petcu Cezar Roberto și Ionescu Constantin Mohamed, dar și de persoanele care au calitatea de martor în dosar: Constantin Dana Constanţa, Constantin Elena, Nicolae Viorel, Împuşcatu Petre, Burtea Elena, Împuşcatu Vasile, Burtea Mihaela Daniela, Împuşcatu Florica, Împuşcatu Lenuţa, Împuşcatu Cristina Adriana, Boldeanu Roberto Alexandru, Împuşcatu Geanina, Gheorghe Selena Zîna, Brezoi Ion, Murgoci Gheorghe Marius, Păun Mariana Monica, Țambrea Robert Cătălin, Mihalache Toni Iulian, Al Janabi Ghasan, Burtea Ioana Isabelle, Leonte Alice Andreea, Poenaru Ionuţ, Motoi Albano Roberto, Drăghici Ionuţ Gheorghe, Ștefan Adrian Mădălin, Ion Aramis Octavian, Nicolae Măriuţa, Mirică Vasile Boby, Nicolae Cristian, Nica Alexandru, Mirică Constantin Sorian, Gheorghe Tiberiu Costel, Mitică Marian Romeo.”

