Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Beinur Nuredin îl avertizează pe Dan Diaconescu, încolțit în “dosarul gemenelor”. Afaceristul ar urma să se dezică de fostul jurnalist în cazul în care justiția l-ar găsi vinovat. Avem declarații în premieră! Aflați, totodată, ce relație are cel supranumit “Spaima litoralului” cu fugarul Cristian Rizea.

Dan Diaconescu este cercetat penal, în stare de libertate, fiind acuzat de procurori că ar fi întreținut relații sexuale cu două minore, ba ar fi cerut și fete virgine. Ex-jurnalistul a negat categoric învinuirile aduse, susținând că totul este doar o înscenare grotească. Beinur Nuredin are o relație aparte cu fostul politician. Se cunosc de mai bine de trei decenii și au făcut multe concedii împreună. “Spaima litoralului” crede, însă, în nevinovăția amicului său.

“Dan Diaconescu este prietenul de când era prima oară la ABC (n.r. Tele 7 ABC). În fine, sunt 25-30 de ani, după aia a fost la OTV. Eu l-am văzut și-l văd prieten. Fata lui și fata mea făceau cursuri la pian. Am fost în concedii cu Dan Diaconescu, am fost la Instanbul, am fost la mare, ne-am întâlnit la câteva botezuri… Eu, pe Dan Diaconescu… Nu cred și nu mi-aș dori să cred că Dan Diaconescu a făcut așa ceva. Dar, dacă ar fi făcut așa ceva, e un lucru foarte urât. Cu toate că eu, cunoscându-i și soția și copilul, nu cred că a făcut așa ceva”, a declarat Dan Diaconescu pentru CANCAN.RO.

Beinur Nuredin îl avertizează pe Dan Diaconescu: “Sunt părinte de fată și…”

Totuși, Beinur Nuredin îi atrage atenția lui Dan Diaconescu că prietenia lor va fi de domeniul trecutului în cazul în care justiția l-ar găsi vinovat pe fostul jurnalist. Afaceristul nu ar vrea să-și denigreze imaginea, păstrând relația cu cel supranumit în trecut “Regele audiențelor”.

“Dacă justiția ar demonstra, cu toată că eu nu aș vrea, chiar m-aș ruga la Cel de Sus să nu se întâmple așa ceva și să nu fie adevărat… Dar dacă s-ar fi întâmplat, atunci eu pot să zic că nu mai pot să-i fiu prieten. Pentru că și eu sunt părinte de fată, majoritatea părințelor dacă m-ar vedea cu Dan Diaconescu m-ar marginaliza și pe mine, zicând: băi, cum poți să ai un prieten ca el? Dar, repet, să nu se înțeleagă altceva, eu nu cred că Dan Diaconescu a făcut așa ceva. Pentru că el e tată de fată și știu cât de mult ține la copilul lui”, ne-a mai declarat Beinur Nuredin.

“Cristian Rizea este prietenul meu. Ne-am întâlnit în Republica Moldova”

Totodată, Beinur Nuredin a vorbit și despre relația cu Cristian Rizea, condamnat la patru ani și opt luni în 2019 pentru pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor. Fostul politician a fugit din țară și s-a ascuns în Republica Moldova. S-a ținut bine acolo până zilele trecute, când a fost extrădat. Acum se află la Rahova, după gratii (Vezi AICI toată povestea extrădării).

“Eu am fost în Republica Moldova cu Adrian Mititelu junior să luăm un fotbalist pentru Craiova. Și atunci ne-am întâlnit cu Cristian Rizea. Și am schimbat niște vorbe. Eu îl cunoșteam din țară de atâta timp. Nu am ce să zic… A fost prietenul meu, este în continuare. Mai mult nu am ce să povestesc”, a subliniat Beinur Nuredin.