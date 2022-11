Bella Poarch și partenerul ei divorțează, după 4 ani de mariaj. Starul Tik Tok a ținut relația secretă

Fanii au avut un șoc! Bella Poarch, starul Tik Tok care a reușit să „zguduie” lumea online în pandemie, divorțează, după patru ani de mariaj. Urmăritorii ei nu știau că este căsătorită. Iată detaliile mai jos, în articol.

Deși este o figură publică, Bella Poarch a preferat, întotdeauna, să își țină viața privată departe de ochii persoanelor curioase. Însă, de data aceasta, o informație a șocat întreaga comunitate a starului Tik Tok: a ales să divorțeze, după patru ani de mariaj.

Nimeni nu știa că Bella Poarch este căsătorită. Starul Tik Tok se afla într-o relație cu un tânăr pe nume Tyler. Vedeta care a „zguduit” lumea online-ului în pandemie, în vârstă de 25 de ani, a ținut relația secretă, iar abia în urmă cu două zile s-a aflat, din presa internațională, că a înaintat actele de divorț în Los Angeles. Potrivit informațiilor, ”diferențele ireconciliabile” ar reprezenta, de fapt, motivul separării legale.

Citește și IMAGINI VIRALE. CE A PUTUT SĂ PRIMEASCĂ UN STAR TIK TOK ÎN LOC DE MICUL DEJUN. MII DE OAMENI S-AU MINUTAT. VIDEO

Fanii Bellei Poarch au rămas surprinși

Bella și Tyler s-au căsătorit în luna ianuarie a anului 2019 și au preferat să nu dezvăluie acest lucru. A fost o surpriză totală pentru fanii ei, arată goss.ie.

Bella Poarch are peste 92 de milioane de urmăritori pe rețelele de socializare. În anul 2020, Bella a ajuns virală pe platforma Tik Tok, în urma unui videoclip postat de ea. Tânăra de 25 de ani își sincroniza buzele după versurile melodiei „M to the B” ce aparțile rapperului Millie B. Este unul dintre cele mai apreciate filmulețe pe Tik Tok, strângând peste 60 de milioane de aprecieri.

Vezi și O FATĂ DE 16 ANI ȘI-A RUPT GÂTUL DIN CAUZA UNEI PROVOCĂRI PE TIKTOK. CU CE PROBLEME DE SĂNĂTATE SE CONFRUNTĂ ACUM

Sursă foto: capturi video Tik Tok – Bella Poarch