Bella Santiago a rămas fără banii câștigați la Te cunosc de undeva! Artista, jefuită după ce a făcut un gest banal: ”Sunt absolut șocată!”

Bella Santiago a trecut prin momente de panică! Cântăreața a avut parte de sperietura vieții ei, după ce s-a ales cu toți banii furați de pe card. A căzut pradă unei escrocherii de zile mari, fără să-și dea seama. Când a realizat a sunat repede la bancă pentru a remedia problema. Acum, vedeta stă într-un stres total până își va recăpăta banii. Cum s-a întâmplat totul?

Bella Santiago a trecut printr-o peripeție de zile mari. În timp ce se afla într-o vacanță în Delta Dunării, cunoscuta artistă a primit un mesaj pe telefon, în care se afla un link. Fără să stea pe gânduri, aceasta l-a accesat și nu s-a mai gândit la ce avea să urmeze. Cântăreața a rămas fără toți banii de pe card în câteva clipe.

Când a sesizat ce s-a întâmplat, a fost prea târziu. Aceasta a sunat de urgență la bancă pentru a remedia problema, iar acum stă într-un stres total până când își va recupera suma frumoasă care i-a fost furată.

Solista spune că erau banii pentru care ea a muncit la emisiunea „Te cunosc de undeva”, câteva mii de euro. Nici prin cap nu i-a trecut că poate cădea pradă unei escrocherii. Este o metodă modernă, folosită de hoți, intitulată phishing. Se trimit mesaje dubioase pe telefonul mobil, în care ești îndemânat să accesezi un link.

„Sunt absolut șocată! Sunt foarte supărată. Cineva mi-a furat banii din conturi și încerc să rezolv cumva cu banca. A scos câteva mii de euro de pe contul meu. Sunt banii pentru care am muncit la „Te cunosc de undeva!”.

Acum două zile, când eram în vacanță în Delta Dunării am primit un mesaj de la Poșta Română că am primit un pachet și să accesez un link pentru plată. Eu nu mi-am dat seama, pentru că într-adevăr trebuia să primesc ceva, așa că am accesat link-ul din mesaj. Ieri, când m-am trezit, am primit mesaj că am făcut o plată. Am sunat repede la bancă”, a spus cântăreața, pentru Click!