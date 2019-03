Mihai Bendeac detona bomba, la finalul lunii februarie: ”Voi deveni tătic!”. Le-a spus-o colegilor Cheloo și Delia, de la emisiunea iUmor! Nimeni nu a crezut, doar că Bendeac s-a dat peste cap pentru a-i convinge! A fost felicitat! Doar că, până la urmă, s-a dovedit că este doar o glumă a celebrului actor. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, noi detalii despre ”minciuna anului”. Și de la cine? Chiar de la Mihai Bendeac!

Mască i-au rămas colegii într-o zi de februarie, când Bendeac anunța marea veste, că va fi tătic! Delia nu l-a crezut, a și zis asta. Cheloo, nici el, doar că nu s-a pronunțat, s-a văzut pe fața lui, că și el îl cunoaște pe actor. Dar insistențele juratului, chipurile, în culmea fericirii, i-au făcut ceva mai ”creduli” pe cei doi. ”Ce vreți, să fac eforturi să vă conving? Felicitați-mă și gata! Nu are nicio relevanță pentru mine dacă voi mă credeți sau nu!”, au fost vorbele lui Bendeac. (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE, DE FAPT, LOREDANA UNGUREANU, TÂNARA CARE L-A ÎNNEBUNIT PE MIHAI BENDEAC LA IUMOR)

Bendeac: ”O s-o cheme Letiția!”

Iar a doua zi a dat și detalii… Cine este mama, cum se va numi copilul… ”Nu e din București, dar locuiește în București pentru că este studentă! Fiecare va fi la casa lui! Nu am gând de însurătoare, în niciun caz! O să vizitez copilul în weekend-uri și așa mai departe! (…) Discuția asta mă impresionează!”, a mai spus Bendeac. Mai mult decât convingător!

”O s-o cheme Letiția și se va naște în iulie!” Și cu asta, chiar le-a închis gura cârcotașilor! Dar… (VEZI ȘI: MIHAI BENDEAC SE DUCE LA PRO TV?! AR FI TRĂDAREA SECOLULUI LA ANTENA 1. „EU VREAU!”)

Zi frumoasă de primăvară, Bendeac este, parcă, mai grăbit ca niciodată! Parchează, sare din mașină, cardul îi cade. Îl ridică, încuie și… țintă spre bancomat. Tastează, nu are răbdare, dar reușește chiar rapid să-și facă treaba. Ia banii, nu-i mai numără, îi bagă în buzunar. Îl sună un prieten, vorbește cu el, dar… Reporterii CANCAN.RO nu-l ratează. Actorul e mai mult decât OK. Salută, cu zâmbetul ștrengăresc, apoi le spune: ”M-ați prins, am parcat ilegal!” Nuuuuuu, nu despre asta era vorba! Era despre copil! Care copil? Acela, al lui, cu studenta… Și atunci, Mihai Bendeac a spus adevărul. Da capo al fine!

Mihai Bendeac, totul despre copil!

Reporter: Felicitări pentru că vei deveni tătic!

Bendeac: Dar nu era… A fost o minciună!

Reporter: Atunci, pe când va fi?

Bendeac: Nu sunt pregătit, nici pe viitor! Nu vreau să am copil din diferite considerente… Cariera…

Reporter: Totuși, poate, mai târziu…

Bendeac: Mai târziu voi fi și mai obsedat de carieră. Cu cât înaintez în vârstă, treaba asta nu numai că se estompează, dar devine din ce în ce mai puternic că nu mai vreau!

(NU RATA: MIHAI BENDEAC A FĂCUT ANUNȚUL PE INSTAGRAM! RĂSPUNSUL A VENIT IMEDIAT)

Apoi, juratul de la iUmor a salutat, a urcat în mașină și a demarat. Imediat după ce a dezlegat misterul creat în jurul lui, în acea zi în care s-a jucat ”de-a mama și de-a tata” cu jurații lui, dar și cu cei care-l urmăresc pe micile ecrane și nu numai!

