Benone Sinulescu, acuzat, în trecut, că și-ar fi ucis soția și că ar fi făcut închisoare. Ce a spus, la momentul respectiv, artistul despre respectivele zvonuri

Benone Sinulescu, unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, din cauza gravelor probleme cu care se confrunta. În prezent, cei care l-au cunoscut și fanii sunt împietriți de durere. Nu, însă, toată lumea l-a avut la inimă pe artist. Au existat și foarte multe persoane care au încercat să-i strice imaginea, pe când era în vogă.

Mai exact, în urmă cu mai mulți ani, Benone Sinulescu a fost acuzat că și-ar fi omorât soția cu toporul și că ar fi făcut ani grei de închisoare pentru fapta sa. Sătul de astfel de zvonuri, interpretul de muzică populară a ieșit, într-un final, în public și a explicat cum au apărut acele bârfe, menite să-i distrugă cariera. Chestionat pe marginea lor, artistul s-a amuzat copios, dezmințindu-le în totalitate.

“Oamenii au o imaginație bolnavă. Nici azi nu știu cine a scornit toate acestea… S-a spus despre mine că mi-am omorât soția cu toporul, că am doar un plămân sau că am făcut pușcărie. Veneau la mine la spectacole și ziceau «cămașa aceasta o am de la tine, de când am făcut pușcărie. Tu dormeai în patul de jos, iar eu în cel de deasupra». Spuneau asta de față cu mulți oameni. Poate unii chiar au crezut! Alții afirmau că mă cunosc din armată, ori eu nici nu am făcut armata!”, a spus Benone Sinulescu, la Antena Stars, în urmă cu mai mulți ani.

Din acel moment, respectivele zvonuri și speculații au încetat, iar Benone Sinulescu și-a văzut, liniștit, de carieră.

Soția lui Benone Sinulescu, prima recție după decesul artistului: “Sunt distrusă de durere”

La scurt timp după tragedie, Elena, soția lui Benone Sinulescu, a oferit primele delarații. Femeia este distrusă de durere după ce l-a pierdut pe bărbatul care i-a fost alături mai bine de patru decenii.

“Am rămas singură, era bine, ne bucuram, dar a făcut o pneumonie de aspirație și s-a dus, n-a vrut să fie dus la spital, de frică, din cauza Covid-19. A murit astăzi, la orele 14.30, îl ducem la o casă mortuară, la o firmă, apoi de aici o să-l ducem la Filarmonica, îl vom înmormânta la Eternitatea. El este în casă acum, în pat, așteptăm firma mortuară să vină, sunt distrusă de durere. Nu am nevoie de nimic, pe el înapoi nimeni nu îl mai întoarce!”, a declarat soția lui Benone Sinulescu, potrivit impact.ro.