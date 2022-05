Bergodi vrea în finala Cupei României: „Sunt optimist!”

Cristiano Bergodi, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, a declarat în cadrul unei conferințe de presă, că elevii săi au forța de a conserva avantajul luat în turul semifinalei cu Universitatea Craiova pe teren propriu, scor 2-1.

„Eu întotdeauna sunt optimist. Întâlnim o echipă foarte bună. Avem un mic avantaj după meciul tur, dar nu contează deloc. Noi trebuie să mergem acolo şi să jucăm cu curaj pentru că nu trebuie să credem că acest mic avantaj ne poate ajuta. Universitatea are o echipă cu jucători de calitate, tehnici, cu viteză, are tot ce îi trebuie pentru a face un meci bun. Repet, nu contează avantajul după meciul tur, fiecare meci are istoria lui. În plus, Craiova acasă este foarte, foarte periculoasă. Aşadar trebuie să jucăm acest meci ca şi cum am porni de la 0-0. Va fi un meci destul de greu pentru noi. Este însă un meci foarte important, pentru că ne poate duce într-o finală de Cupă şi atunci avem ambiţia să facem un joc bun”, a declarat Cristiano Bergodi.

Italianul va fi suspendat la acest meci, după eliminarea din partida cu Chindia Târgovişte din Liga I, şi nu va putea sta pe banca de rezerve în Bănie împotriva fostei sale formații.

Învingătoarea din această semifinală, care se reia de la scorul de 2-1 pentru Sepsi și se va disputa astăzi de la ora 19:30, va întâlni în ultimul act al competiției FC Voluntari, forașie care a trecut la „general” de FC Argeș cu scorul de 3-0.