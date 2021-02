Betty Blue, primele declarații despre participarea la “Bravo, ai stil! Celebrities”: “Sunt o persoană complicată”. Cum a reacționat Raluca Bădulescu când a aflat vestea

Betty Blue a acceptat o provocare primită pe Instagram Stories și a oferit primele declarații despre participarea la “Bravo, ai stil! Celebrities”! Cântăreața a mărturisit că știe foarte bine proiectul de televiziune, însă, a spus că nu s-ar vedea în calitate de concurentă, pentru că nu are răbdarea necesară și s-a caracterizat drept “o persoană complicată”. Cu toate acestea, ea i-a cerut părerea Ralucăi Bădulescu, iar jurata show-ului de la Kanal D a fost în extaz, gândindu-se la cât de bine s-ar potrivi artista în acel rol.

Betty Blue, despre participarea la “Bravo, ai stil! Celebrities” 2021

Întrebată de o susținătoare dacă participă la noul sezon de la “Bravo, ai stil!”, Betty Blue a răspuns: “Urmăresc cu drag emisiunea și apreciez faptul că fetele se implică foarte mult și dau tot ce pot, dar nu mă văd făcând asta. Sunt o persoană mai complicată și, din păcate, nu am răbdarea necesară”. Ulterior, ea a adăugat pe imaginea publicată: “@raluca.badulescu, mă primiți și pe mine?”.

Răspunsul juratei emisiuniide la Kanal D nu a întârziat să apară; ea i-a transmis public următoarele: “@bettyblue.official, maxim ne-am bucura să participi la @bravoaistil când vom reîncepe sezon nou #loveu (n.r.: #TeIubesc). Și, crede-mă, @bravoaistil este unul dintre cele mai fantastice show-uri TV și experiențe de viață EVER, you will love every minute with all our team @kanaldromania family (n.r.: vreodată, tu vei iubi fiecare minut petrecut cu echipa noastră, familia @kanaldromania)”.

Oficial, nu se știe când începe sezonul șapte al emisiunii, așa că nu ar fi exclus ca, în timpul negocierilor, producătorii de la Kanal D să reușească să o convingă și pe fiica lui Florin Salam să participe.

Sezonul șase de la “Bravo, ai stil!” a fost câștigat de cântăreața Alexandra Ungureanu; în semifinala show-ului de la Kanal D au ajuns următoarele concurente: Andreea Tonciu, Cristina Șiscanu, Deea Codrea, Theo Rose, Alexandra Ungureanu și Oana Radu. Roxana Nemeș a fost eliminată din competiția prezentată de Ilinca Vandici chiar înainte de marea finală 2020.

