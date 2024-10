Betty Salam, dezvăluiri despre lipsurile financiare cu care s-a confruntat: ”Am avut momente în care chiar am rămas fără bani”

Betty Salam, fiica celebrului Florin Salam, și-a clădit drumul în cariera muzicală pe cont propriu, refuzând ajutorul financiar al tatălui său chiar și în momentele dificile. Iată ce declarații a făcut artista!

Hotărâtă să își demonstreze valoarea prin muncă și dedicare, Betty și-a propus să ajungă pe scena muzicală fără să se bazeze pe renumele familiei. Deși numele ei este unul recunoscut în lumea muzicii, Betty crede că succesul real nu vine automat și că doar eforturile personale și munca constantă pot aduce o carieră durabilă.

Cariera sa în muzică a fost marcată de provocări financiare și momente dificile, în care ar fi putut, cu ușurință, să ceară sprijinul tatălui ei. Cu toate acestea, a preferat să înfrunte singură aceste dificultăți, determinată să fie un exemplu pentru cei apropiați și să se remarce exclusiv prin eforturile proprii. A ales să își croiască drumul în industrie prin perseverență și efort personal, considerând că doar munca intensă îi poate aduce împlinirea pe care o caută în cariera sa.

„N-am spus niciodată treaba asta. Am avut momente în care chiar am rămas fără bani, și nu te gândi, ce, nu ai avut câteva mii de euro?’ Nu. Au fost momente când am rămas fără bani pentru că întotdeauna am fost genul de om, pot spune, care am vrut să-mi câștig singură banii. Da, tata îmi dă bani, niciodată nu mi-a lipsit absolut nimic. Orice, dacă eu îmi doream un lucru, îmi oferea, și în momentul de față.

Am cel mai bun tată pe bune, nu-mi reproșează niciodată nimic. Dar, dacă ar fi fost cineva în locul meu, cred că ar fi fost cel mai răsfățat copil. Mie nu- mi place să fiu răsfățată, vreau să-mi câștig banul meu, din munca mea și fac tot posibilul, așa cu greu’, a spus Betty Salam în podcastul lui Jorge.