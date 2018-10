În prima zi a acestei luni Betty Salam a devenit mămică, iar astăzi, frumoasa artistă a acceptat să vină într-un platou de televiziune ca să vorbească despre cea mai frumoasă experiență din viața unei femei: nașterea unui copil. În cadrul interviului, fiica lui Florin Salam a dezvăluit că recuperarea după opeația de cezariană este dureroasă.

Citește și: Betty Salam respectă tradițiile care au legătură cu fiul ei! Când va avea loc botezul lui Matthias

Betty Salam, prima apariție la TV după ce a născut! Cum arată burtica după operația de cezariană: “Recuperarea e dureroasă”

“Mi-a fost frică de naştere naturală. Şi după operaţia de cezariană a durut mult. Mă bucur foarte mult că mi-am revenit exact cum am dorit eu. Am forţat să merg pentru că mergeam ca o băbuţă. Refuzam să mă dau jos din pat pentru că simţeam că îmi cad toate organele, dar până la urmă m-am dat. Este un copil foarte cuminte, când ii este foame ne ştie tot cartierul. Tata era în Israel când am născut, a venit a doua zi la prima oră, a venit la spital. Este topit după el. S-a dus direct la el, pe mine nu m-a mai văzut. În primul rând mi-a spus să nu beau sucuri, să nu mănânc prostii. Nici eu nu mă aşteptam să reacţioneze aşa. A rămas mut. El nu ştie să reacţioneze la eveniemntele importanet din viaţa lui. Când a început prima dată să plângă m-am panicat”, a povestit fiica lui Florin Salam în cadrul emisiunii “Teo Show”.

În timp ce Betty Salam era pe canapeaua emisiunii moderată de Teo Trandafir și Bursucu, fiul său era acasă în grija mătușii, a bunicii parterne și a tatălui, Cătălin Vișănescu.

“(…). Toată casa era plină de trandafiri până sus. Tatăl meu și Cătălin au pregătit totul. (…). Nici nu vreau să aud. Peste cinci ani. Cred că peste vreo cinci-şase ani următorul copil. (…). Dacă nu se întâmpla. (…). Nu cred că pot să spun o dată a botezului. În martie, pe 9 ne-am gândit noi. Vrem să facem tradițional românesc, cu sarmale, ceapă, slăninuță. (…).

Matthias – l-am văzut pe Intenet și mi-a plcăut foarte mult. (…)”, a declarat Betty Salam în cadrul emisiunii “Teo Show”.

Betty s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu, pe 22 iunie

Cei doi au devenit părinți pe 1 octombrie, iar fiul lor a primit numele Matthias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista a împlinit 18 ani. Anul viitor, ea și Cătălin Vișănescu vor face nunta. Vă reamintim că fata celebrului artist a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.