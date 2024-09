Betty și-a criticat dur tatăl la Asia Express. Ce i-a făcut Florin Salam: „M-a afectat foarte tare”

Un nou sezon Asia Express a luat startul, iar printre participanții din acest an se numără și Betty Salam, fata celebrului Florin Salam. Acesta participă alături de soțul ei, iar până acum competiția s-a dovedit destul de grea pentru ea. Betty face față cu greu, iar în prag de eliminare a vorbit despre acest lucru punând vina pe umerii tatălui său celebru și a modului în care a crescut-o. Betty l-a criticat dur pe Florin Salam.

Competiția Asia Express a ajuns la prima cursă pentru eliminare, iar printre echipele care s-au întrecut pentru a nu pleca acasă s-a numărat și cea formată din Betty Salam și soțul ei. Cei doi au ajuns ultimii la Irina Fodor, fapt cea a făcut-o pe Betty să se emoționează. Aceasta a avut un discurs impresionant, însă a lovit în același timp dur în tatăl ei, Florin Salam.

(CITEȘTE ȘI: BETTY SALAM I-A SPUS CUVINTE GRELE LUI CĂTĂLIN LA ASIA EXPRESS. TENSIUNILE ERAU CLARE, ÎNAINTE SĂ ANUNȚE DIVORȚUL)

Așa cum spuneam, cursa pentru ultima șansă a fost jucată de Betty Salam și soțul ei. Cei doi s-au înfruntat cu echipele formate din Vlad Condurache și Andrei Ursu și Anca Țurcașiu și Andreea. După o zi istovitoare de probe, pe ultimul loc a ajuns Betty. Aceasta și soțul ei s-au aflat în pericol de eliminare, fapt ce a făcut-o pe Betty să aibă un discurs impresionant.

Irina Fodor a felicitat-o pe Betty pentru parcursul ei, subliniind că este mândră de ea mai ales pentru că știe că de-a lungul timpul a fost ținută din scurt și nu a avut șansa să exploreze prea multe.

Ei bine, remarca Irinei a emoționat-o pe Betty și a făcut-o să facă unele mărturisiri sincere, dar dureroase. Fiind fiica unui cunoscut artist, tânăra a dus o viață atipică, suferind de multe ori din cauza acestui fapt. Se pare că din dorința de a o proteja, Florin Salam nu a lăsat-o pe Betty să facă nimic sigură.

Tânăra nu s-a putut bucura deloc de liberate și mereu a fost supravegheată de către cineva. Deși înțelege că Florin Salam a vrut să o protejeze, Betty a mărturisit că acest lucru i-a adus multă suferință și că nu o să facă niciodată copiilor săi ce i-a făcut tatăl ei.

„Nu, nici măcar la școală nu am fost singură. Nici măcar la magazin nu am fost lăsată singură. Nici măcar pe stradă nu am fost lăsată singură. Asta m-a afectat foarte tare. Într-un fel îi mulțumesc tatălui meu că m-a protejat, însă chestia asta pe mine nu prea m-a ajutat. De asta este bine să le oferim copiilor noștri puțină libertate și ocazia de a cunoaște majoritatea lucrurilor.

Știu ce înseamnă oarecum viața, am trecut prin foarte multe lucruri, prin foarte multe dureri, experiențe ale vieții. Dar nu prea au legătură cu ceea ce se întâmplă aici. Aici se depune foarte mult efort fizic și psihic. Eu pe partea asta cu psihicul încerc să mă controlez foarte tare. Eu am mai stat plecată, sunt obișnuită cu viața asta, pentru că mergem la cântări, la evenimente, la studio”, a mărturisit Betty Salam.