Betty și Cătălin Vișănescu s-au împăcat! Prima reacție a fiicei lui Salam: “Unde există dragoste nu se încheie niciodată”

Împăcarea momentului în showbiz-ul românesc. După ce au anunțat că divorțează, Betty Salam și Cătălin Vișănescu și-au mai cordat o șansă. Cei doi s-au împăcat, iar vestea a fost făcută publică pe o rețea de socializare. Ce mesaj i-a transmis fiica lui Florin Salam soțului ei, după ce s-au afișat împreună.

La începutul lunii iulie, după o perioadă în care au avut probleme în căsnicie, Betty Salam și Cătălin Vișănescu au decis să divorțeze – după 6 ani petrecuți împreună. Fiica manelistului a fost cea care a ieșit public și a confirmat despărțirea. Cei doi sau căsătorit în anul 2018 și sunt părinții unui băiețel de 5 ani – pe nume Mathias.

Tot atunci, în spațiul public s-a zvonit că fiica lui Florin Salam și-a lăsat familia pentru un alt bărbat. Ar fi fost vorba despre cântărețul Iuly Neamțu – alături de care a avut mai multe colaborări artistice – care i-ar fi căzut cu tronc lui Betty Salam. NU RATA: Cine este cântărețul pentru care Betty Salam și-ar fi părăsit soțul, imediat după Asia Express 2024

„Mathias este bine, este întotdeauna cu mine și vă promit din tot sufletul că veți auzi doar lucruri frumoase și veți vedea lucruri frumoase despre mine. Eu sunt un om simplu și nu vreau să fiu implicată în nimic rău și nici să deranjez pe nimeni. Eu și Cătălin suntem, într-adevăr, într-o mică pauză. Am luat această decizie împreună ca noi să ne punem în ordine puțin viața noastră personală. Ca toți oamenii, avem și noi perioade de genul ăsta, nu am divorțat, nu am fugit nicăieri și nici nu sunt împreună cu niciun alt bărbat. Familia e familie”, a spus Betty Salam, într-un videoclip publicat pe pagina sa personală de TikTok.