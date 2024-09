Cine este cântărețul pentru care Betty Salam și-ar fi părăsit soțul, imediat după Asia Express 2024

În aceste momente Betty Salam și soțul ei, Cătălin Vișănescu, apar împreună pe micile ecrane, la Asia Express. Însă, după terminarea competiției, fiica lui Florin Salam și-ar fi părăsit partenerul, iar la mijloc s-a zvonit că a fost vorba și despre un alt bărbat, care ar fi consolat-o pe Betty.

În urmă cu ceva timp, au apărut că tot mai multe zvonuri potrivit cărora ar există probleme în paradisul lui Betty Salam. Fiica lui Florin Salam ar fi renunțat la relația cu soțul său după ce călcâiele i s-au aprins după un coleg de breaslă (Vezi mai multe detalii AICI). Cine este cel care i-ar fi sucit mințile concurentei de la Asia Express?

Betty Salam și Cătălin Vișănescu formează un cuplu de mai bine de 10 ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 2018 și tot atunci au devenit și părinți, pe lumea venind băiețelul lor Mathias. Însă, după șase ani de căsnicie, se pare că situația a început să se deterioreze între cei doi. Zvonurile unui divorț planează de ceva timp, iar acum ar fi apărut la mijloc și o a treia persoană.

Ei bine, după Asia Express, Betty Salam ar fi decis să pună punct relației cu soțul său și chiar a mers mai departe lăsându-se cucerită de un cunoscut cântăreț. Cel care i-ar fi sucit mințile este Iuly Neamțu. Cei doi au colaborat în urmă cu mai bine de un an și încă de la acel moment s-ar fi aprins o scânteie, însă au lăsat-o să se stingă, având în vedere că ambii aveau acasă pe cineva care îi aștepta.

Ulterior, în urmă cu opt luni, cei doi s-ar fi reîntâlnit la o petrecere, iar atunci Iuly Neamțu a făcut primul pas. Acesta a reușit să intre în grațiile lui Betty, iar de mai bine de jumătate de an cei doi s-ar iubi în secret.

Însă, deși zvonurile idilei cu Iuly Neamțu au fost numeroase, Betty a negat tot. Aceasta a confirmat că relația cu soțul ei trece printr-un moment dificil, însă nu se pune problema unui divorț. De asemenea, fiica lui Florin Salam a mai punctat că nici un bărbat nu a apărut în viața ei. Potrivit tinerei, relația cu Cătălin este într-un impas, cei doi au luat o pauză pentru a-și pune ordine în gânduri, însă nu vor divorța. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile.

„Eu și Cătălin suntem, într-adevăr, într-o mică pauză. Am luat această decizie împreună ca noi să ne punem în ordine puțin viața noastră personală. (…) Ca toți oamenii, avem și noi perioade de genul ăsta, nu am divorțat, nu am fugit nicăieri și nici nu sunt împreună cu niciun alt bărbat. Familia e familie”, spunea Betty.