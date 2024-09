Motivul bizar pentru care s-a îngrășat Betty Salam. A apărut cu 20kg în plus la Asia Express de la Antena 1

Betty Salam face senzație la Asia Express, unde a mers împreună cu soțul ei, Cătălin Vișănescu. Toți fanii ei s-au bucurat să o vadă pe micile ecrane, după mult timp în care a stat departe de lumina reflectoarelor. Artista se bucură de un succes imens în industria muzicală, dar și pe rețelele de socializare unde este urmărită de mii de fani. Cu trecerea timpului, aceasta a trecut printr-o transformare de zile mari. A mai pus câteva kilograme nedorite, de care nu mai poate să scape. Motivul bizar pentru care s-a îngrășat vedeta.

Betty Salam a luat câteva kilograme în plus, însă chiar și așa se simte mulțumită de aspectul ei fizic. Fanii au rămas surprinși s-o vadă așa la Asia Express, cu 20 de kg în plus, iar cântăreața a explicat motivul pentru care a acumulat kilogramele. A vrut să-și facă o intervenție, însă n-a mai apucat, s-a îngrășat și a rămas la o greutate pe care nu și-a mai dorit-o. Înainte obișnuia să meargă la sală, să aibă grijă de silueta ei, însă totul s-a schimbat din cauza unei intervenții pe care și-a dorit-o mult și n-a mai apucat să recurgă la ea. Important este că aceasta are încredere în sine și se simte bine în pielea ei, chiar dacă a acumulat multe kilograme în ultimii ani.

”Am vrut să-mi fac o intervenție anul trecut, iar doctorul s-a decalat cu programările din cauza pandemiei și am renunțat și eu la idee. Acum m-am îngrășat din cauza asta și am rămas cu kilogramele în plus. Acum nu știu ce să fac, să mă mai duc, să nu mă mai duc, că îmi pare rău că m-am îngrășat. Am avut niște pitici pe creier, niciodată noi femeie nu vom fi mulțumite de felul în care arătăm, mergeam la sală în fiecare zi sau de 3 ori pe săptămână. Nu știu ce mi-a venit mie că vreau ceva mai mare”, spunea Betty Salam, într-un interviu mai vechi, la Antena Stars.

Betty Salam și-a pus silicoane

Artista și-a dorit mult timp să recurgă la intervenția de implant mamar, pentru că simțea că are nevoie. Așa că, a mers la cabinetul medicului estetician și s-a pus pe treabă.

„Am vrut să-mi recapăt încrederea în mine La un moment dat nu mai aveam încredere în mine. Sunt mamă și a fost o necesitate, nu un moft. De fiecare dată spun același lucru, ca am vrut să am încredere în mine și să-mi placă încă o dată de mine, așa cum îmi plăcea cândva”, spunea vedeta, acum ceva timp.

Se pare că medicul a certat-o pentru că a luat câteva kilograme în plus, însă chiar și așa a și-a recăpătat încrederea în ea.