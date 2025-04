Cât de mare este acum Alexandru, fiul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică. Mama lui a publicat poze noi cu el

Fanii au rămas uimiți când au văzut imaginile! Cât de mare este fiul Laviniei Pîrva și al lui Ștefan Bănică! Timpul a trecut, iar Alexandru a crescut! Mama lui a publicat noi fotografii cu el pe rețelele de socializare, totul dintr-o escapadă montană!

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dar preferă discreția. De ani buni, cei doi au ales să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, mai ales atunci când vine vorba de fiul lor, Alexandru.

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, Lavinia Pîrva și-a surprins fanii cu câteva imagini rare cu băiatul ei dintr-o escapadă montană.

În fotografiile publicate, Alexandru se dădea într-un leagăn. Cei ce au văzut imaginile au rămas uimiți de cât de mult a crescut fiul celor doi. Băiatul a venit pe lume în anul 2019, iar de atunci le aduce bucurii în fiecare zi părinților săi.

Lavinia Pîrva a vorbit public despre rolul de mamă, dezvăluind cu această ocazie că „meseria de părinte e cea mai grea”, dar și frumoasă. Partenera lui Ștefan Bănică nu își mai dorește să devină mamă din nou, mai ales pentru că fiul ei „este cât trei”.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.