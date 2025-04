Karmen Minune a alergat la Asia Express cu branula în mână! Ce probleme de sănătate a avut

Karmen Minune a vorbit deschis despre experiența Asia Express. Fiica lui Adrian Minune a fost foarte încântată de show-ul de la Antena 1, însă a recunoscut că s-a confruntat și cu probleme. La un moment dat, a fost nevoită să plece în cursă cu branula în mână.

Asia Express, cel mai dur realityshow al Antenei 1, și-a derulat, în data de 1 aprilie 2025, ultima etapă, iar concurenții rămași până la final în luptă s-au întors în România. Este vorba despre Gabi Tamaș și Dan Alexa (câștigătorii competiției), Ștefan Floroaica și Alexandru Ion (finaliști) și Karmen Minune și Olga Barcari, un cuplu care a fost la un pas de a pune mâna pe marele premiu. La scurt timp după revenirea în țară, fiica lui Adrian Minune a vorbit despre experiența trăită.

Citește și: Karmen și Olga Barcari au petrecut românește, la revenirea de la Asia Express: ”După Filipine…”

În urmă cu doar câteva zile, Karmen Minune s-a întors în România, după aventura Asia Express 2025. Artista a dorit să le răspundă fanilor la curiozități și a vorbit deschis despre parcursul ei în emisiunea de la Antena 1.

Fiica lui Adrian Minune a mărturisit că show-ul a fost cea mai tare experiență din viața ei, dar s-a confruntat și cu probleme serioase. La un moment dat, vedeta a răcit foarte tare și a avut nevoie de o perfuzie, iar a doua zi de dimineață a alergat cu branula în mână.

„Poate o să vi se pară ciudat că spun asta, dar am luat la mine o tonă de medicamente și bineînțeles că le-am aruncat. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu a fost nevoie, deși am răcit la un moment dat. Răceală de aceea nasoală, am avut frisoane. Înainte de cursă, într-o dimineață mi-am pus o perfuzie și am alergat cu branula în mână”, a declarat Karmen Minune pe Instagram.