Eugen Teodorovici, despre candidatura lui Victor Ponta la prezidențiale: „Este de departe cel mai bine pregătit”

Eugen Teodorovici a fost invitatul special în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Fostul ministru de Finanțe din Guvernul Dăncilă a dat cărțile pe față și a vorbit despre candidatura lui Victor Ponta la alegerile prezidențiale 2025.

În cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, Eugen Teodorovici a vorbit liber și deschis despre candidatura lui Victor Ponta pentru fotoliul de la Cotroceni și chiar și-a exprimat susținerea în cursa prezidențială. Acesta susține că din cei 11 candidați, fostul prim-ministru al României este de departe cel mai bine pregătit și cu cea mai mare experiență profesională și realizări.

Te-ar putea interesa: Scenariul șoc privind alegerile parlamentare: ”Ar trebui reluate” | Dan Diaconescu Direct

Eugen Teodorovici dă cărțile pe față despre candidatura lui Victor Ponta la prezidențiale

Teodorovici a ținut să puncteze faptul că l-a cunoscut pe Victor Ponta în anul 2012, pe vremea când a fost ales prim-ministru al României, când era în căutarea unui om cu experiență pe fonduri europene. Politicianul a intrat în echipa lui Ponta la recomandarea lui Popescu Tăriceanu.

EUGEN TEODOROVICI: Eu am spus-o că din cei 11 candidați, indiferent de cei se impută lui Victor Ponta și multe dintre ele nejustificate, că am fost și eu prezent la unele dintre ele, gen Barosu, gen alții, în fine, Victor Ponta este de departe cel mai bine pregătit și cu cea mai mare experiență profesională și mai mult… dincolo de toate, cu realizări. Adică eu l-am criticat pe Victor Ponta când a făcut poate altfel decât eu i-am spus. El are o vorbă foarte frumoasă.

El spunea: ”Eugen, eu am fost prim-ministru în guvernarea Teodorovici”. Și i-am spus câte o chestie frumoasă. A fost un tip care, încă o dată, are două calități pe care alți potriviți nu le au. Și anume, a deschis întotdeauna porțile unor oameni în guvern, alții decât cei din partid. Eu am fost un astfel de exemplu. Împotriva partidului chiar. Deci a dat o șansă și altor oameni decât cei pe care partidul ți-i impunea din diferite motive. Un lucru bun, n-a ieșit întotdeauna, n-a avut mână bună la toată lumea, dar bine că a avut măcar în câteva cazuri.

DAN DIACONESCU: Dar de ce? Vă știați de mult dinainte?

EUGEN TEODOROVICI: Nu. Eu l-am cunoscut pe Victor Ponta în 2012, în luna mai, când Victor Ponta, ca premier nou ales, a avut nevoie de un om cu experiență pe fonduri europene. Și atunci eu am fost recomandat lui Victor Ponta de către Popescu Tăriceanu. Și cărora le mulțumesc. Înainte eram la curtea de conturi pe fonduri europene. Și m-a chemat Victor Ponta și atunci am avut discuția cu el.

DAN DIACONESCU: Adică erați un fel de tehnocrat.

EUGEN TEODOROVICI: Eram director la Curtea de Conturi pe fonduri europene. Și toată experiența mea de ani… N-am avut treabă cu politica. Nici când am fost în PSD n-am fost un membru de partid. Eu am ținut cu dreptatea.

Te-ar putea interesa: Adevărul despre arestarea Elenei Udrea. Gelu Vișan, declarații incendiare la Dan Diaconescu Direct: „Au început să-i dea lacrimile”