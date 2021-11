Betty Stoian, mămică pentru a doua oară?! Ce a spus fiica lui Florin Salam despre o viitoare sarcină. „O surioară sau un frățior?”

Betty Stoian are 21 de ani și este o mamă fericită și o soție împlinită. Aceasta își dedică majoritatea timpului fiului său Mathias, însă nu exclude posibilitatea de a deveni mămică pentru a doua oară. Mai mult, chiar și băiețelul ei își dorește să aibă un frățior sau o surioară.

Betty Stoian și Cătălin Vișănescu formează o familie fericită. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2018 și au împreună un băiețel. Acum, aceștia se gândesc să își extindă familia, mai ales pentru că și mezinul familiei își dorește să aibă companie.

Betty Stoian este foarte activă pe rețelele de socializare, această păstrează legătura cu urmăritorii săi și adesea le răspunde la întrebări. Recent, unul dintre internauți a întrebat-o pe fiica lui Florin Salam dacă și-ar mai dori un copil în viitorul apropiat, iar Betty nu a ezitat să răspundă. Mai mult, aceasta i-a cerut părerea și micuțului Mathias, care a fost foarte receptiv la idee.

Betty: Mathias, mai vrei un frățior?

Mathias: Da…

Betty: O surioară sau un frățior?

Mathias: Un frățior.

Betty: Și cum vrei să-l cheme?

Mathias: Frățior.

Betty Stoian, nuntă de vis

Betty Stoian și Cătălin Vișănescu s-au cununat doar civil, nu și religios, asta pentru că diverse obstacole au apărut în calea celor doi. Însă, aceștia sunt hotărâți să organizeze și evenimentul cel mare însă mai este ceva timp până acolo.

Betty a avut timp să se gândească cu și-ar dori să arate nunta sa și a făcut deja întreg planul. Acum așteaptă doar ca pandemia să treacă, pentru a putea organiza totul exact așa cum își dorește.

„Cu nunta însă cred că mai așteptăm trei, patru ani, până se duce toată nebunia cu pandemia. Vreau ca la nunta mea să fiu nemachiată, îmbrăcată cu o rochie simplă, într-un loc unde să fie și munte, și mare, și numai oameni apropiați. Să fie undeva unde nu am mai fost.

Eu am făcut cununia civilă înainte să împlinesc 18 ani și după ce am născut am făcut și botezul. La ambele evenimente am fost epuizată. Nu mai vreau să fie așa", a declarat Betty Stoian, în urmă cu ceva timp.

(VEZI ȘI: „REGELE” FLORIN SALAM, GRAVE PROBLEME DE SĂNĂTATE? BETTY, FIICA MANELISTULUI, DEZVĂLUIE: “ARE NEVOIE DE REPAOS…”)