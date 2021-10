Bia Khalifa a bifat o nouă operație estetică! Ce i-a spus Dani Mocanu

Bia Khalifa a bifat o nouă operație estetică! Tânăra de 20 de ani a mers în Iran pentru a-și face o nouă intervenție la nas – cea de-a treia! Ce reacție a avut artistul Dani Mocanu!?

Bia Khalifa a bifat o nouă intervenție estetică. Tânăra de doar 20 de ani a mers în străinătate pentru a se opera pentru a treia oară la nas. Perfecționistă din fire, Bia a dorit să aibă un nas perfect sculptat, astfel că a apelat la ajutorul specialiștilor din acest domeniu. La Antena Stars, tânăra a explicat cum se simte, după ce și-a făcut această intervenție. De asemenea, aceasta a mărturisit faptul că atunci când și-a făcut analizele de sânge, acestea nu au ieșit în parametrii.

”Am făcut operația mai târziu pentru că nu mi-au ieșit ok analizele de sânge. A trebuit să le repetăm și este foarte important pentru că totuși fac anestezie și doamne ferește nu te mai trezești dacă nu se iau în calcul detaliile astea. Am ieșit din operație acum câteva ore. Sunt puțin amețită de la anestezie, dar e super ok. Sunt foarte fericită, e fix cum l-am vrut, îl văd prin pansament nasul și sper să fie așa și când o să-mi dau bandajele jos”, a declarat Bia Khalifa la Antena Stars.

Ce reacție a avut Dani Mocanu

În trecut, Bia Khalifa susține că ar fi avut o relație cu artistul Dani Mocanu. După ce și-au aruncat cuvinte grele, pare-se că au revenit la sentimente mai bune și se înțeleg bine în prezent. Potrivit declarațiilor acesteia, se pare că Dani Mocanu a fost prima persoană care a știut de această intervenție pe care urma să și-o facă.

De asemenea, cei doi s-au întâlnit întâmplător într-un centru comercial.

„La mall ne-am văzut întâmplător. Noi ne-am împăcat, suntem bine, a rămas singurul fost cu care mai vorbesc. Ne certam din iubire. Ne mai vedem, mai vorbim, nu a fost nimic toxic după despărțire. El știe tot ce îmi place, nu mă mai întreabă”, a declarat Bia Khalifa.

