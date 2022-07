Bia Khalifa: ”L-am scuipat și a sărit la bătaie!” Cea mai nouă vedetă PRO TV face dezvăluiri despre scandalul pe care îl are cu trapperul Albert Nbn

Contrele dintre Bia Khalifa și Albert Nbn continuă! Se pare că lumea trappului din România nu este suficient de încăpătoare, astfel că „duelurile” au început. CANCAN.RO a stat de vorbă cu noua vedetă Pro TV, implicată într-un proaspăt scandal și vă prezintă dezvăluiri în exclusivitate.

Nu mai este un secret pentru nimeni fapul că Bia Khalifa a fost implicată de-a lungul timpului în diferite situații din care a ieșit cam „șifonată”. Chiar dacă îi vin colaborările pe bandă rulantă, iar mai nou, a fost convinsă să semneze cu Pro TV pentru emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, Bia Khalifa o dă din una în alta!

Diversele relații pe care le-a avut cu persoane cunoscute sau necunoscute showbiz-ului românesc au fost în atenția publicului după ce blondina nu le-a încheiat neapărat prietenește. Nu este ferită de necazuri și se pare că nici pe plan profesional Bia Khalifa nu se împacă bine cu persoanele de sex opus! Recent, clienții localului Infinity Lounge au fost martorii unor scene de-a drepturi scandaloase după ce a izbucnit un conflict de proporții între „fosta” lui Dani Mocanu și trapperul Albert Nbn.

(NU RATA: Bia Khalifa îl dă în vileag pe „loverboy”-ul Tristan Tate: „E misogin și sexist…”)

„A sărit la bătaie”

Este cunoscut faptul că cei doi nu sunt la prima abatere! Dacă până cum totul a fost ținut în mediul online și s-au „duelat” în piese, s-a trecut la fapte!

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bia Khalifa a oferit detalii despre momentul „încăierării” și a subliniat faptul că totul a pornit după ce trapperul Albert Nbn i-a adresat injurii în incinta localului în care erau prezenți, moment în care nervii blondinei nu au mai putut fi controlați.

„L-am scuipat și el a scuipat pe jos și nu m-a prins și a filmat. E un copilaș. S-a luat el singur de el, habar n-am, că mă înjura pe acolo și la un moment dat l-am scuipat. După ce l-am scuipat și am audio și se și aude, a sărit la bătaie și au sărit ăia să ne separe și chestii.

A venit afară să mă scuipe, nu m-a nimerit… Nu are tupeu să pună tot clipul pe net pentru că eu am ridicat mâna!”, a detaliat Bia Khalifa, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Întrebată dacă neînțelegerile lor au pornit din cauza pieselor la care au lucrat împreună, Bia Khalifa a infirmat acest lucru spunând faptul că este imposibil deoarece îi aparțin după ce le-a cumpărat.

„Eu i-am cumpărat toate piesele, deci nu are cum să se ia de la piese, sunt piesele mele, la modul… nu poate să și le cânte”, a continuat „fosta” lui Dani Mocanu.

„Eu n-am fugit nicăieri!„

După cum mărturisește chiar ea, nu au apucat să se lovească fizic, iar asta pentru că erau înconjurați de persoane pregătite să intervină.

Totuși, recunoaște faptul că între ei au existat gesturi care puteau fi evitate, iar ea a fost prima care a reacționat astfel după ce, spune ea, a fost jignită.

„Am ieșit cu sora mea să fumez o țigară afară și el a fugit repede pe scări, vezi Doamne m-a scuipat și a fugit după o mașină și am dat și cu sticla după el. Eu n-am fugit nicăieri!

L-am scuipat și s-a frustrat și a încercat să mă scuipe și el fără succes, asta s-a întâmplat. N-am apucat să ne lovim că ne țineau, eram mulți. De scuipat, eu l-am scuipat în față, direct în ochi!”, a spus Bia Khalifa.

(VEZI ȘI: Destăinuirile șocante făcute de Bia Khalifa. Ce s-a întâmplat, după ce Connect-R ar fi abordat-o)

„Ei au o problemă cu mine”

Bia Khalifa a mărturisit pentru CANCAN.RO faptul că acum doi ani, sora lui Albert Nbn i-a șters numele scris pe un perete într-un studio pentru a face loc numelui ei.

Până atunci, „fosta” lui Dani Mocanu susține că nu știa de existența ei, mai mult decât atât, nu are o problemă cu nimeni, ci ei ar avea cu ea.

„Nu eu am o problemă cu ei, ei au o problemă cu mine. E un sediu unde au un tablou foarte mare unde toți artiștii fac semnături. Eu am descoperit că are soră că s-a dus aia și mi-a tăiat numele și a scris ea numele ei. Nu m-am supărat, nu nimic. După am văzut că pune story-uri, după am aflat că are copii…”.

„Nu știu ce probleme au Nane, Albert„

În trecut, Bia Khalifa a mai fost implicată într-un scandal cu un trapper, mai exact cu Nane, iar după cum spunea ea la momentul respectiv, cântărețul ar fi fost invidios pe talentul său muzical.

În acest moment, cântărețul Nane este apropiat de Albert Nbn deoarece au aceleași ocupații, iar în cadrul aceleiași discuții cu reporterii CANCAN.RO, blondina l-a amintit, ba mai mult a ținut să scoată în evidență faptul că beat-ul piesei „Beto” care i-a adus succesul lui Albert Nbn, a intrat în proprietatea ei.

„Nu știu ce probleme au Nane, Albert. Eu le-am făcut-o lor, nu s-a pi*at niciunu pe mine.

I-am cumpărat beat-ul cu 1.500 de euro lui Albert Nbn la piesa «Beto»”, a încheiat Bia Khalifa, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.