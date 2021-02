Bia Khalifa șochează din nou! Câte operații estetice are și când și-a făcut prima intervenție: „Mami a semnat”

Bia Khalifa, fosta iubită a lui Dani Mocanu a șocat din nou. Invitată la Antena Stars, blondina a vorbit despre toate operațiile estetice pe care și le-a făcut și a mărturisit că prima intervenție a fost la vârsta de numai 17 ani.

Blondina care a șocat juriul de la iUmor a vorbit despre intervențiile estetice pe care le are. Bia Khalifa, pe numele ei adevărat Bianca Niculai a declarat că și-a făcut mai multe operații, iar prima a fost la numai 17 ani, intervenție pentru care chiar mama ei a semnat.

„Am făcut prima intervenție la 17 ani. Implantul mamar și rinoplastie. A semnat mami. N-a fost de acord. Eu singură mi le-am plătit. Dansam atunci și m-am lăsat după ce am descoperit OnlyFans. E o platformă…”, a explicat tânăra.

„Am avut emoții. De fiecare dată când vin la televizor am emoții. Mă judecă mereu lumea, dar nu-mi mai pasă pentru că prietenii mei mă iubesc și familia la fel și cred că e ceea ce contează cel mai mult. Mi-au pus niște întrebări și nu am știut ce să le spun. (….) Am auzit de Ion Iliescu, dar nu pot să zic că știu de el. Nu știam să zic că a fost nu știu ce președinte. Mi-am luat foarte mult hate ( nr. ură) pentru că nu am știut”, a spus Bia Kalifa, la Showbiz Report, emisiune difuzată la Antena Stars.

Nu vrea să se oprească aici

Deși a bifat deja câteva intervenții estetice, Bia nu vrea să se oprească și are în plan să se tuneze și mai mult. La Antena Stars, întrebată de Andrei Ștefănescu dacă mai are de gând să-și facă vreo operație, controversata divă a mărturisit că vrea să-și facă implant de fese, pentru un fund mai bombat.