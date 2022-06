Bianca Alexandra, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!”, s-a accidentat grav în vacanță. Tânăra a apărut cu fața bandajată: ”Ne țin sechestrați în hotel”

Bianca Alexandra, fostă concurentă de la „Bravo, ai stil!”, emisiunea de la Kanal D, are parte de o experiență teribilă în Bodrum, acolo unde se află în vacanță. Blondina a avut parte de un accident grav în hotelul în care este cazată.

Bianca Alexandra a suferit un accident grav în hotelul în care este cazată în Bodrum. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a povestit la secțiunea Instastory prin ce chin trece, după ce a alunecat și și-a dislocat nasul. Tânăra a suferit o operație în Turcia.

Bianca Alexandra, fostă concurentă BAS, cu fața bandajată

Tânăra le-a povestit urmăritorilor săi prin ce momente grele trece în Bodrum. Cazată la un hotel clasat la cinci stele, unde doar pentru o singură noapte trebuie să plătești peste 440 de euro, Bianca Alexandra mărturisește că a avut parte de un tratament nu tocmai bun din partea angajaților și, mai mult decât atât, este acuzată că ar strica imaginea ansamblului turistic, după ce a sunat la poliție.

”Bună, dragilor. Astăzi vreau să împărtășesc cu voi cea mai rea experiență pe care am trăit-o în viața mea în acest hotel în Bodrum. Hotelul arăta drăguț în imagini, dar prezintă mai multe probleme. Una dintre cele mai mari probleme este că toate podelele sunt foarte alunecoase. Ieri am alunecat pe podea și am dat cu fața. Femei de la curățenie a lăsat o pungă cu prosoape curate, eram încălțată în sandale și am alunecat pe pungă. Ieri am fost în spital, mi-au făcut o operație, pentru că mi-am dislocat nasul. Acum trebuie să merg, iar, la spital, pentru că încă sângerez. Am sunat la poliție”, a spus Bianca pe Instastory.

Apoi, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” a continuat seria dezvăluirilor pe rețelele de socializare: ”E mai rău ca în România. Nu pot nici să mă mișc, nici să vorbesc după această operație. Acesta este hotelul, ne-a tratat oribil”.

Blondina este pregătită să meargă pe calea legală: ”V-am rugat să îmi spuneți un avocat aici, în Turcia, ne țin sechestrați în hotel, pentru că am sunat la poliție, s-a făcut un raport. Ni s-a spus că nu ne lasă să plecăm, pentru că am cauzat probleme hotelului. Suntem blocați aici. Sunt confuză, am avut operație azi. Am nevoie de un avocat care să mă ajute. (…) Alesesem unul dintre cele mai bune hoteluri, dar, în realitate, au furat bani de la noi, nu au făcut curățenie în camere, a fost teribil”.

La scurt timp, tânăra a mărturisit că unul dintre polițiști a avut o atitudine agresivă față de ea și nici nu ar fi vrut să își prezinte identitatea.

