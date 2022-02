Roxana Erdei a câștigat nu doar al șaptelea sezon de “Bravo, ai stil!”, ci și simpatia publicului din fața micilor ecrane. Ruxi reunește o comunitate de peste jumătate de milion de urmăritori în mediul online, dintre care numeroși masculi. Fosta componentă a duo-ului “LikeOne” mărturisește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum arată, într-o lumină ideală, bărbatul care o va cuceri. În aceeași notă jovială, Ruxi dezvăluie și ce nu ar permite partenerului de viață să îmbrace în văzul lumii, pe stradă.

Cea mai stilată concurentă a sezonului 7 al show-ului de la Kanal D pune punctul pe „i” și se declară deranjată de tipologia masculului atașat excesiv de modelul matern. Ruxi mai ține cont și de semnalmentele fizice, mizând pe bărbații înalți, dar nu îi scapă nici „contabilitatea” astrală, întrucât bărbatul care-i stă alături nu ar trebui să fie zodia Balanță.

(CITEȘTE ȘI: RUXI: “POT SĂ FAC MULTE LUCRURI, NU SĂ-MI PUN DOUĂ BUCĂȚI DE ȚÂȚE!” A CÂȘTIGAT 100.000 DE LEI LA „BRAVO, AI STIL!”, DAR NU IA ÎN CALCUL SĂ SE “TUNEZE”!)

“Wow, Taur, Doamne-ajută!”

Recunoscută pentru satira pe care a propagat-o în online, Ruxi tratează serios problematica bărbaților care îi fac curte, despre viața sa amoroasă necunoscându-se foarte multe detalii publice. Câștigătoarea de la “Bravo, ai stil!” s-a eschivat tot timpul de la a fi surprinsă la brațul vreunui partener, însă cerințele îi sunt unele clare, exprimate ferm. Prima condiție pentru ca un bărbat să-i intre în grații “opulentei” este relația deficitară cu „viitoarea soacră”, Ruxi dorindu-și, culmea, un bărbat orfan.

“Îi întreb: «culoarea preferată, înălțimea și relația cu maică-ta»! Eu am zis, îmi doresc un bărbat orfan, dar acum cât noroc să am în viață!? Fără caterincă, am zis asta de multe ori!? Ca să n-am stresul cu maică-sa, că ne bate femeia la cap, sau că el e băiatul mamei. Orfan, înalt și să nu fie Balanță! Sper să îmi scrie pe Instagram după aia bărbații care se încadrează! Wow, Taur, Doamne-ajută!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Ruxi.

“Nu suport bărbații în trening!”

La nivel vestimentar, Ruxi îi critică atât pe bărbații care poartă trening în public, cât și pe adeptele exagerate ale brandurilor expuse vizibil, chiar ostentativ.

“Bărbații nu au voie să poarte trening în public, decât dacă se duc în casă. Nu suport bărbații în trening, dar în sensul că în partea de jos se mulează pe anumite forme, care-s foarte vizibile când poartă trening, mă deranjează, e scârbos, nu îmi place să văd așa ceva! Văd și copiii, ar trebui să fie ilegal așa ceva!

Știi ce e super-stresant la fete? Când apare cum au apărut adidașii Balenciaga, zici că a fost uniforma țării! Bine, nu doar la fete, ci și la băieți! Eu nu sunt după tendințe, eu sunt după creație! Oamenii sunt strict pe brand, cum apare ceva, e pe bandă rulantă, dacă așa le place, așa le place! Așa e stilul în România, cum apare ceva de designer peste tot în lume, toată lumea îl are!”, a mai adăugat câștigătoarea de la “Bravo, ai stil!”.

(VEZI ȘI: NU IA 100.000 DE LEI! CÂȚI BANI PRIMEȘTE, DE FAPT, RUXI PENTRU CĂ A CÂȘTIGAT „BRAVO, AI STIL!” DE LA KANAL D)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com