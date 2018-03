Bianca Andreea Badea, copilul-minune al baletului care a impresionat juriul de la „Românii au talent”, ajutată de Primăria Sectorului 4 să ajungă în S.U.A

Bianca Andreea Badea a reușit la doar 11 ani să impresioneze atât telespectatorii, cât și juriul de la „Românii au talent”. Momentul ei i-a făcut pe cei patru jurați să lăcrimeze. La final, Andra a decis să apese butonul Golden Buzz. Ea este singurul copil din România care va reprezenta România la campionatul mondial de balet „Youth America Grand Prix”. Evenimentul va avea loc în perioada 13 – 20 aprilie 2018 la New York.

Bianca Andreea Badea este elevă în clasa a V-a la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din sectorul 4. Ea face balet de la vârsta fragedă de 3 ani. Rezultatele au început deja să se vadă. După ce a reușit să-i impresioneze pe jurații de la „Românii au talent”, acum a primit oportunitatea să plece în S.U.A. Ea a fost cea mai bună la categoria la care a participat. A fost aleasă din zeci de concurenți din peste 90 de școli de balet din toată lumea. Locul întâi i-a dat și șansa de a merge în finala de la New York.

Primăria Sectorului 4 a ajutat-o pe Bianca Andreea Badea, în ultima și cea mai dificilă etapă a concursului internațional de balet. La inițiativa primarului Daniel Băluță, consilierii locali ai Sectorului 4 au votat în unanimitate astăzi, acordarea sumei de 18.800 de lei, pentru a face posibilă deplasarea la New York.

„Sunt atât de fericită”

„Sunt atât de fericită și foarte emoționată! În urma obținerii locului 1 la semifinala care a avut loc în Barcelona, am fost calfiicată și acceptată pentru a participa la finala Youth America Grand Prix (YAGP) din New York . Era un vis, o dorință pe jumătate îndeplinită! M-am pregătit mulți ani, am renunțat la multe, pentru a participa la cele mai mari competiții din lume.

Sunt mândră și bucuroasă că voi reprezenta România acolo. Și asta datorită Primăriei Sectorului 4, care a reușit, nu doar să-mi facă sărbătorile ce urmează, fericite, ci și să-mi ofere șansa de a-mi îndeplini visul. Mulțumesc din suflet pentru sprijinul acordat și interesul arătat ca eu să am posibilitatea de a participa la această competiție importantă, imposibilă de susținut de către părinții mei, domnului primar Daniel Băluță, doamnelor și domnilor consilieri, cât și tuturor reprezentanților Primăriei Sectorului 4 implicați în acest proiect. Le mulțumesc părinților pentru că au renunțat la tot. Au crezut și cred în mine. Și și-au sacrificat ani buni din viața lor pentru a-mi susține pasiunea”, a mărturisit Bianca Andreea Badea.