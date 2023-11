Bianca Brad, adevărul despre începuturile carierei de model! Cine a fost bărbatul care a pus-o pe fosta Miss România pe podium

De-a lungul timpului, Bianca Brad a cucerit pe toată lumea cu frumusețea sa, iar în anul 1990 devenea Miss România. Aceasta a fost catalogată drept una dintre cele mai frumoase femei a anilor 90, iar farmecul ei l-a îngenuncheat pe Cătălin Botezatu, care s-a îndrăgostit de ea în prima secundă în care a văzut-o. Recent, Bianca Brad a vorbit despre începuturile carierei de model și a dezvăluit cum a ajuns să activeze în această industrie.

În prezent, Bianca Brad a ajuns la vârsta de 55 de ani, iar frumusețea ei cucerește în continuare aproape fiecare bărbat care îi iese în cale. Cu o astfel de înfățișare, blondina nu avea cum să aibă o altfel de carieră în afară de cea de model, iar recent a mărturisit cum a ajuns în această industrie.

Bianca Brad, despre debutul în lumea modellingului

Bianca Brad a debutat în lumea modellingului în anii 1980, pe vremea când era încă elevă. Debutul în acest domeniu îl datorează fratelui său, care la vremea respectivă activa deja în industrie. Acesta a ajuns întâmplător pe podium și la fel s-a întâmplat și în cazul blondinei.

Mai exact, după ce fratele ei deja lucra ca model, Bianca Brad l-a însoțit la una dintre prezentările de modă, unde a fost remarcată de cineva din domeniu. Pe loc i s-a oferit un job, iar fosta Miss România nu a refuzat. Astfel a ajuns să lucrez în lumea modellingului, iar de acolo nimic nu a mai oprit-o.

„Și fratele meu a ajuns în modă tot întâmplător, când a însoțit un prieten la un casting, la APACA. A fost remarcat și ales, deși nu se dusese pregătit pentru asta. După ce s-a angajat, într-o zi m-a luat cu el, să văd unde lucrează. Ca și el, am fost remarcată de o creatoare de modă de acolo, care m-a pus să merg pe ritmul muzicii și ulterior mi-a spus că, după ce termin liceul, mă pot angaja dacă doresc. Ceea ce am și făcut!

Am dat la seral, vrând să fiu independentă financiar și să rămân în București după terminarea facultății. M-am angajat la APACA, pentru că era și fratele meu acolo, iar eu fiind cea mai mică de vârstă dintre fete, mă simțeam protejată și, în plus, atunci era ceva deosebit (eram cam 30 în toată țara).

Deși nu aveam deloc experiență, am debutat la prezentarea CAER, care a avut loc la Sibiu și era cea mai mare prezentare de modă din acea perioadă. Am învățat singură să mă fardez, iar pe podium am învățat să merg… din mers. Pentru prezentări și ședințe foto, aduceam de acasă pantofi, curele, ciorapi, accesorii și pălării. La început, când era așa, mă căram cu ditamai geanta plină cu de toate, cu transportul în comun, pentru că nu aveam mașină”, a declarat Bianca Brad, potrivit viva.ro.

Cătălin Botezatu, cucerit iremediabil de Bianca Brad

Și în prezent, atunci când este pus îi ipostaza de a vorbi despre femeile frumoase pe care le-a întâlnit în viață și care l-au cucerit, Cătălin Botezatu aduce mereu în discuție numele Biancăi Brad. Cei doi s-au întâlnit în vremea facultății, iar designerul s-a îndrăgostit la prima privire. Însă, din păcate pentru el, sentimentul nu a fost reciproc, însă bărbatul nici acum nu o poate uita.

„Cu Cătălin m-am cunoscut la examenul de admitere la facultate, unde am nimerit în aceeași grupă. Erau mulți candidați, și atunci erau împărțiți după alfabet. S-a îndrăgostit foarte tare de mine, dar nu și eu de el, deși s-a purtat exemplar și a fost foarte galant. Am întâlnit foarte puțini bărbați care să se poarte atât de atent.

A fost o relație platonică și a suferit mult din această cauză, dar ceva bun a ieșit totuși din asta, pentru el. Am fost o sursă de inspirație și un fel de macaz pentru el, care, datorită întâlnirii noastre, s-a îndreptat spre lumea modei, unde a avut multe realizări. Am prezentat modă pentru el și a fost co-prezentatorul concursului de frumusețe, dar în rest nu am ținut legătura”, a declarat Bianca Brad, despre relația cu designerul.