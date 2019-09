Bianca de la Puterea Dragostei, la Chefi la cutițe. Cătălin Scărlătescu a rămas fără cuvinte: “Nu pot să cred”

Puțini știu că Bianca, înainte de a ajunge la Puterea Dragostei, a vrut să dovedească faptul că e o gospodină, așa că a participat la preselecțiile show-ului Chefi la cuțite. S-a prezentat în fața juraților cu un dovlecel umplut cu orez și roșii, dar preparatul ei nu s-a dvedit pe placul acestora.

”Mi-a dat dovlecel crud…nu pot să cred”, a spus chef Cătălin Scărlătescu, în fața farfuriei. La apariția fetei în platou, chef Scărlătescu s-a dus să o privească de aproape, însă a făcut repejor drumul înapoi la scaunul lui de jurat când a aflat ce vârsta are Bianca. Asta pentru că atunci când și-a încercat pentru prima data norocul în televiziune, Bianca avea doar 17 ani și era elevă de liceu.

Bianca Maria Camănci este o tânără constănțeancă de 19 ani, romantică și sigură pe ea. Bianca provine dintr-o familie numeroasă, mai are doi frați și o soră. Îi plac plimbările lungi sub clar de lună și are o slăbiciune pentru parfumurile fine. S-a înscris la “Puterea Dragostei” pentru că spera să întâlnească băiatul perfect pentru ea: matur, cerebral, sincer și inteligent.

Bianca a încercat să formeze un cuplu cu Alex Bobicioiu și cu Alex Oianu, fără succes, însă. Din păcate, tânăra nu și-a găsit sufletul pereche, dar a fost cea mai iubită și votată concurentă și a reușit să plece acasă cu marele premiu în valoare de 10.000 de euro. Mai mult decât atât, acum este concurentă și în al doilea sezon al emisiunii „Puterea dragostei”.

Acum, Bianca are 20 de ani, pe care i-a împlinit chiar în timpul filmărilor de la Puterea Dragostei și formează, în casa de la Puterea Dragostei, un cuplu cu Livian.