Bianca Drăgușanu a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unor probleme de sănătate. Ce a pățit blondina

Bianca Drăgușanu a trecut pragul cabinetului medical, de această dată, nu pentru o intervenție estetică, ci din cauza unei probleme medicale. După consult, a aflat că este nevoie să respecte o serie de reguli primite din partea doctorilor.

Sexy vedeta își ține în permanență fanii informați cu privire la activitățile pe care le desfășoară zilnic. Fie că este vorba despre o vizită la atelierul care-i poartă numele sau de momentele petrecute alături de fiica ei, Sofia, ea este ca o carte deschisă pentru cei care o urmăresc.

De această dată, Bianca Drăgușanu a recunoscut că se confruntă cu o problemă minoră de sănătate, de natură dermatologică. Se pare că ea ar fi folosit un produs cosmetic care i-ar fi provocat o alergie. Blondina a cerut ajutorul medicilor dermatologi, care i-au impus câteva reguli.

Gata cu machiajul pentru Bianca Drăgușanu

Conform spuselor specialiștilor, Bianca Drăgușanu va fi nevoită să renunțe la machiaj. Din fericire, nu pentru o lungă perioadă de timp, ci doar pentru câteva zile, atâta vreme cât va trebui să aplice cremele prescrise de dermatolog.

Surâzătoare și deloc demoralizată de interdicția de a se machia, blondina le mărturisește internauților că a găsit soluția ideală pentru această problemă. După cum recunoaște chiar ea, este o fană înrăită a filtrelor de înfrumusețare, pe care le va folosi de acum înainte, odată cu fiecare apariție în mediul online.

„Ce norocoase suntem noi că avem filtrele aste de pe Instagram. Eu mă confrunt cu o mică problemă dermatologică, adică am făcut o iritație, o alergie, ceva de la un produs cosmetic și, în urma unui consult de specialitate trebuie să stau nemachiată câteva zile, pentru că trebuie să mă dau cu tot felul de creme pe pleoape, dar sunt așa de fericită, pentru că avem filtrele astea, am și gene, am și eyeliner, am și un pic de blush în obraji. Ce-mi mai trebuie mie make-up, găsim problema, o rezolvăm și după vedem dacă ne mai machiem sau nu. Clar, fără doar și poate, filtrele astea sunt o invenție dumnezeiască, adică te doare la papuc. Pe vremea asta, ce să te mai machiezi. (…)”, le-a mărturisit Bianca Drăgușanu urmăritorilor săi de pe social media.