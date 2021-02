Bianca Drăgușanu a dat în judecată Poliția Capitalei, după petrecerea VIP din Herăstrău: “Au fost amendate 30 de persoane”. La party au fost Antonia, Alex Velea și Adrian Minune

Bianca Drăgușanu a dat în judecată Poliția Capitalei, după petrecerea VIP din Herăstrău, în urma căreia a fost amendată pe baza unor imagini publicate chiar de ea pe o rețea de socializare după ora 23:00. Fosta prezentatoare susține că nu a încălcat legea și că a plecat de la restaurant, așa cum prevede legea acum, în vreme de pandemie. La party-ul de fițe au participat Antonia, Alex Velea, Adrian Minune, Puya, Andrei Versace și Adrian Copilul Minune.

Bianca Drăgușanu, în proces cu Poliția Capitalei după ce a fost amendată

În urmă cu trei zile, Bianca Drăgușanu a depus acțiunea în contencios la Judecătoria Sectorului 1 și vizează anularea unui proces verbal de contravenție de pe 6 februarie 2021, au relatat jurnaliștii de la wowbiz.ro. În acea noapte, ea a fost împreună cu sora sa, Oana Drăgușanu, și încă o persoană la un local aflat în zona de nord a Capitalei.

A doua zi după petrecere, afacerista a negat că a fost amendată și a susținut că a plecat din restaurant înainte să descindă oamenii legii. În plus, blonda sexy a subliniat că s-au respectat măsurile de prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2.

“Eu la ora 23 m-am ridicat și am plecat. Nu știu la ce oră a ajuns poliția. După cum am văzut, poliția a venit însoțită de televiziuni. Am înțeles că s-au dat și amenzi, au fost amendate 30 de persoane. Ce mi s-a părut un pic exagerat este că s-a spus că nu se purtau măști și că nu era distanțare. Eu am pus niște imagini și asta vreau să spun: că era distanțare. Aveam o masă între noi și ceilalți oameni, iar măștile s-au purtat de cei care ne-au servit. Cei care au venit la masă nu au purtat măști. Am consumat mâncare, am băut apă, alcool nu consum deloc. Noi eram trei la masă”, a declarat Bianca Drăgușanu la câteva ore de la party-ul la care au participat Antonia, Alex Velea, Puya, Adi Minune, Andrei Versace și Adrian Copilul Minune.

Amenzile date de polițiști au fost de 500 de lei pentru clienții localului, iar organizatorul va trebui să plătească aproape 2.000 de lei.

