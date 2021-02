Bianca Drăgușanu, primele declarații după ce polițiștii au “spart” petrecerea la care s-a distrat: “Cine greșește, plătește”

Bianca Drăgușanu a oferit în această după-amiază primele declarații după ce polițiștii au “spart” petrecerea la care s-a distrat noaptea trecută. Fosta prezentatoare a fost însoțită de sora sa la restaurantul în care Adi Minune a făcut spectacol. În cadrul interviului, afacerista a subliniat că persoanele care greșesc trebuie să plătească.

Bianca Drăgușanu, despre amenzile împărțite azi-noapte de polițiști

Conform mărturiilor Biancăi Drăgușanu, la ora la care se închid restaurantele ea era deja acasă, iar unele dintre filmulețele realizate la petrecere le-a publicat mai târziu.

“Toată lumea bate toba aiurea. Eu la ora 23 am fost în casă. Postările pe care le-am făcut nu aveau legătură. Eu când făceam postările eram deja acasă. Am salvat filmulețele în telefon și le-am pus la ce oră am crezut eu. În momentul în care s-a închis petrecerea la ora 11 pentru mine, pentru mine s-a închis petrecerea la ora 11, eu m-am ridicat și am plecat. Din ce am văzut la televizor, la ora 12:30, Poliția era deja acolo cu televiziunea. Dacă era să fiu amendată, nu aveam nicio problemă cu asta, că vorba aia, cine greșește, plătește și îmi asumam și aia era”, a declarat afacerista pentru spynews.ro.

Astăzi, fosta prezentatoare a mers să se relaxeze la un salon de înfrumusețare și a făcut noi precizări despre intervenția oamenilor legii în localul în care ea a fost: “(…). Este foarte mișto să îți cânte Adrian Minune. La ora 1:00, încheiam de văzut un film (…). Te poți distra, te poți distra foarte tare, mai ales dacă ești într-o companie plăcută, cum a fost a mea aseară. Invitatul de bază: sora mea (…) se acomodează cu ritmul meu de viață. (…)”.

Nu rata: Alex Bodi, mesaj cu subînțeles pentru Bianca Drăgușanu, după ce a spus că alesul său este, de fapt, Gabi Bădălău? “Nu m-au cunoscut niciodată”

Adrian Minune nu este la prima “abatere” în timpul pandemiei de coronavirus; manelistul ar mai fi dat o petrecere la reședința sa, unde au fost aproape 20 de invitați, iar printre aceștia s-au numărat: Costi Ioniță și Jador.

Un alt party care a fost întrerupt azi-noapte de oamenii legii s-au aflat Antonia, Alex Velea și Puya. Polițiștii au dat sancțiuni în valoare de peste 15.000 de lei, potrivit jurnaliștilor de la Gândul.ro.