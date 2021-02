Bianca Drăgușanu, gest romantic față de Gabi Bădălău: “Se încarcă”. Cum l-a surprins afacerista pe viitorul ei soț

În prezent, Bianca Drăgușanu trăiește la intensitate maximă o nouă poveste de dragoste din viața sa! Afacerista îl consideră pe Gabi Bădălău sufletul ei pereche, iar astăzi l-a surprins cu un gest romantic făcut în public. Înainte de această surpriză, fosta prezentatoare i-a mai transmis un mesaj cu subînțeles pe social media.

Bianca Drăgușanu, gest romantic față de Gabi Bădălău

În timp ce Gabi Bădălău o tratează ca pe o prințesă, așa cum chiar ea a mărturisit în urmă cu patru zile, Bianca Drăgușanu nu se lasă mai prejos când vine vorba să îi demonstreze acestuia iubirea pe care i-o poartă. Astfel, azi, ea a publicat o poză de album din vacanța lor în Maldive, pe care a trecut ora 11:oo – fiind un “Te iubesc” spus indirect – și celebra inimă albastră.

Ulterior, creatoarea de modă a distribuit un mesaj care reprezintă, de fapt, o declarație de dragoste pentru viitorul ei soț, Gabi Bădălău,: “Când vei întâlni omul tău, vei înțelege de ce cu alții nu a mers” și a adăugat un gif care are notat următoarea idee: “Loading (n.r.: Se încarcă)”, după cum puteți vedea în colajul de mai jos. În această după-amiază, fosta prezentatoare s-a relaxat la unul dintre saloanele de înfrumusețare preferate de vedete.

Bianca Drăgușanu, despre nunta cu Gabi Bădălău

“În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…). Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat fosta prezentatoare în cadrul emisiunii “Teo Show” în urmă cu aproape două săptămâni.

