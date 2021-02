Alex Bodi, mesaj cu subînțeles pentru Bianca Drăgușanu, după ce a spus că alesul său este, de fapt, Gabi Bădălău? “Nu m-au cunoscut niciodată”

“Alex Bodi, mesaj cu subînțeles pentru Bianca Drăgușanu, după ce a spus că alesul său este, de fapt, Gabi Bădălău?” – aceasta este întrebarea pe care au avut-o mulți dintre fanii afaceristului în clipa în care i-au citit postarea. Cei doi foști soți au vorbit despre căsătoria cu persoanele alături de care și-au refăcut viața, însă, din când în când, își mai transmis indirect replici “înțepătoare”.

Alex Bodi, mesaj cu tâlc după postarea romantică a Biancăi Drăgușanu

Reacția milionarului care se află în arest la domiciliu a venit la câteva ore după ce Bianca Drăgușanu i-a făcut lui Gabi Bădălău o declarație de dragoste. După cum puteți vedea în imaginea din mijlocul colajului, Alex Bodi a distribuit o poză pe care este notat un mesaj în limba engleză: “Those who know me, never doubt me. Those who doubt me, never knew me”. Acesta se traduce astfel: “Cei care mă cunosc, nu se îndoiesc niciodată de mine. Cei care s-au îndoit de mine, nu m-au cunoscut niciodată”.

Mesajul cu tâlc al controversatului afacerist vine la doar două zile după ce CANCAN.RO v-a dezvăluit în exclusivitate că el și Bianca Drăgușanu s-au întâlnit în mare secret; una dintre prietenele lor a intermediat revederea.

Alex Bodi, despre nunta cu Daria Radionova

Daria Radionova a mărturisit de curând că își dorește un copil cu Alex Bodi; cel mai probabil, prințesa sau prințul lor va veni pe lume după ce se vor căsători.