Bianca Drăgușanu a făcut dezvăluirea! Cine plânge zilnic după vedetă: ”Doamne, ce circ îmi face!”

Bianca Drăgușanu și-a început ziua cu niște dezvăluiri neașteptate! Vedeta le-a mărturisit fanilor că, zilnic, cineva plânge după ea. Și nu… nu este vorba despre Gabi Bădălău!

A obișnuit-o pe fetița ei să nu mai plângă în momentul în care pleacă de acasă, dar acum… Bianca Drăgușanu se confruntă cu altă situație. Animalul ei de companie, un cățeluș din rasa Pomeranian, plânge de mama focului atunci când vedeta iese din casă.

Așa că… Bianca Drăgușanu nu are altă soluție decât să-și ia cățelușul peste tot: „Am încercat să plec de acasă și nu am putut fără această vietate, care pur și simplu plânge după mine non stop. Am scăpat de Sofia, care a mai crescut și a înțeles că mami are treabă, și m-am pricopsit cu vietatea asta. Doamne, ce circ îmi face, ce plânsete, ce urlete… Am luat-o cu mine astăzi că nu se putea altfel, să vedem dacă mă lasă să intru cu ea pe unde am treabă, că altfel nu am altă variantă”, le-a dezvăluit Bianca Drăgușanu, fanilor săi, pe Instagram.

Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică

După ce și-a operat nasul și și-a armonizat trăsăturile faciale prin procedura denumită ”jawline”, Bianca Drăgușanu s-a tunat din nou. A ajuns în cabinetul medicului estetician și a decis să apeleze la procedura numită ”cat eye”, cu fire.

"Cat eyes" este o procedură foarte râvnită de vedetele din showbiz-ul românesc și nu numai. Intervenția durează câteva minute prin punerea unor fire sub piele. Efectul va fi vizibil în doar câteva zile, iar întreg procesul costă în jur de 2500 de euro.