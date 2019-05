Bianca Drăgușanu a luat foc! Ce a putut să le facă divelor din showbiz…

Într-un interviu care, ulterior, a devenit exploziv, Bianca Drăgușanu a dat de pământ cu unele dintre femeile care fac parte din showbiz-ul românesc. E vorba despre cela care spun că intră în depresie după ce au născut.

Bianca Drăgușanu spune că ar mai vrea copii, deși știe că nu i-ar fi ușor. Întrebată dacă nu se teme de depresia postanatală, Bianca a răspuns prompt, potrivit wowbiz.ro.

„Unele femei intră în depresii postanatale pentru că n-au ocupații. Dacă ești o femeie ocupată și vrei să-ți revii fizic, și totodată și psihic, pentru că nu e ușor să treci printr-o situație de genul acesta, trebuie să fii foarte activă. N-ai cum să nu-ți revii. Nu există depresii postnatale, consider că asta este o prostie, este un pretext de a sta și de a nu face nimic, și atunci, vezi, Doamne, intri în depresie. Nu!

Eu am fost ocupată și nu mi-am permis luxul de a intra în depresie. La trei zile după ce am născut, eu eram la atelier mă gândeam ce rochii să mai fac și-mi vedeam de treburile mele și de contractele mele. După părerea mea, nu există depresie postanatală, există pretexte ca să nu faci nimic. Consider că doar femeile fără ocupație intră în depresie”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Ciao.ro.