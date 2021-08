Bianca Drăgușanu a răbufnit în parcarea unui mall! Bolidul acesteia a fost blocat de o altă mașină. „Mă-ta știe cum parchezi”

Drumul către sală al Biancăi Drăgușanu a fost presărat cu unele probleme. Blondina a răbufnit în parcarea unui mall, după ce bolidul de lux i-a fost blocat de către o altă mașină. Vedeta a filmat situația și le-a spus internauților nemulțumirea.

Astăzi, Bianca Drăgușanu a avut parte de un incident neplăcut. Diva a mers la sală, însă când a trebuit să parcheze a fost scoasă din sărite de o situație neplăcută. Aceasta se afla în parcarea unui mall și a decis să își lase mașina pe unul dintre puținele locuri libere. Însă parcarea bolidului nu a fost o misiune ușoară și asta din cauza unei alte mașini.

Bianca Drăgușanu le-a prezentat internauților din mediul online toată situația. Se pare că cineva parcase mașina necorespunzător, la marginea locului de parcare, iar blondina a fost nevoită să iasă din mașină pe partea dreaptă. Aceasta s-a arătat revoltată de situație și nu s-a mai putut abține.

„Sunt în parcarea unui mall și mă confrunt cu o situație destul de dificilă. Eu parchez corespunzător pentru că nu mi-o caut cu lumânarea. Dar se pare că sunt alții care parchează cum îi taie capul. Deși eu am o mașină destul de mare, vin unii cu o mașină de genul tocairici și parchează așa… și apoi se miră că nu au loc să se urce în mașină. De fapt, nici nu contează mașina cu care te-ai parcat, contează cum ai parcat. Cum vii tu să te parchezi așa?”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina sa de Instagram.

„Mă-ta știe cum parchezi”

Se pare că incidentul a enervat-o la culme pe Bianca Drăgușanu. Aceasta l-a catalogat imediat pe șoferul care și-a lăsat mașina parcată astfel, fiind sigură că este vorba de un bărbat.

„Acum apelez la voi pentru că aș vrea să știu cum să procedez că nu am idee. Nu de alta, dar sunt sigură că acum o să-mi ridice ștergătoarele. Asta e tipologia de oameni răi, frustrați, care au și tupeu maxim. Mă-ta știe cum parchezi tu?

Nu ai cum să te parchezi așa și eu să mă chinui să mă dau jos din mașină. Cum facem? Doamne, mare e grădina Ta! Am reținut numărul lui, aș fi vrut să văd și cine este și ce scuză are, dar nu cred că are. Nu știu de ce cred că este un bărbat, sunt aproape 99% sigură”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

