Bianca Drăgușanu a recunoscut că poartă perucă. Motivul inedit pentru care își ascunde părul natural

Bianca Drăgușanu (40 de ani) și-a șocat fanii, după ce le-a spus că poartă, de fapt, perucă. Diva a dezvăluit că are acest obicei de câțiva ani, dar puțini sunt cei care și-au dat seama. Blondina are un motiv întemeiat pentru care a recurs la acest gest.

Fosta asistentă TV nu s-a ascuns și a avut un moment de sinceritate cu fanii săi. Blondina le-a spus celor care o urmăresc pe Instagram că părul său este, de fapt, sub perucă. Vedeta are mai multe astfel de peruci, care o ajută să-și etaleze un aspect perfect.

Dezvăluirea făcută de Bianca Drăgușanu explică de ce atât lungimea, cât și nuanța părului său, era atât de versativă. După ce mulți au bănuit că poartă perucă, a venit momentul adevărului. (CITEȘTE ȘI: Sexoasa blondină a răvășit toată Floreasca… Bianca Drăgușanu e oficial regina!)

De ce poartă Bianca Drăgușanu perucă: „Am purtat peruci și am ajutat părul să crească”

Diva a spus că motivul real pentru care poartă perucă este că a vrut să-și ajute părul natural să crească. Astfel, nu și-a mai vopsit părul și nici nu l-a mai coafat la fel de des ca înainte.

„Apropo de lucrurile care mi-au făcut foarte bine în timp, un an de zile. Unul dintre ele este faptul că am purtat peruci și am ajutat părul să crească fără ca să trebuiască să-l vopsesc sau să-l coafez foarte des.

Faptul că ultimii 3 ani din viața mea n-am mai vopsit părul absolut deloc și l-am coafat foarte rar, m-au ajutat să am un păr superb. În momentul ăsta port o tresă care se agață, se pune foarte ușor cu ajutorul unui cleștișor, deloc incomodă. Arată foarte frumos”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: ”Patronașul” turc a pus ochii pe ea! Fără Gabi Bădălău în Antalya, Bianca Drăgușanu are ”ofertă” tentantă)