Bianca Drăgușanu are un nou job, care îi va mări substanțial veniturile. A semnat un contract de zeci de mii de euro

Bianca Drăgușanu are un nou job, care îi va aduce cu siguranță foarte mulți bani. Vedeta este, mai nou, partenera lui Marius Lăcătuș și al lui Gabi Balint, legendarii fotbaliști ai României, la un cazino online.

Fosta soția a lui Alex Bodi a devenit imaginea unui cazino online, singurul cu acționariat 100% românesc. Totodată, ea va fi și cea care le va înmâna premiile câtorva dintre fericiții câștigători, scrie Wowbiz.

Suma contractului este confidențială, dar un lucru este cert. A Bianca Drăgușanu nu este deloc o vedetă ieftină. Vedeta a recunoscut recent că are câștiguri lunare de peste 10.000 de euro doar din postările pe Instagram.

„Eu am reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă”, a povestit Bianca Drăgușanu.

Citește și: S-au întâlnit sau nu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi în Santorini! Fostul soț al vedetei a făcut primele declarații. „Eu am închiriat o vilă…

Nu este la primul contact cu lumea jocurilor de noroc

Anul trecut, Bianca a mai lucrat cu același cazino și a dat numele unui turneu organizat acolo. Mai mult, ea a fost jurat la Gala Premiilor Industriei de Gambling din România. De curând, Bianca a dezvăluit că din controversatul contract de imagine cu salonul de videochat, ea se alege cu 100.000 de euro la fiecare 3 luni.

„100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii.

Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni”, a fost răspunsul dat de Bianca Drăgușanu la Teo Show.”, a spus Bianca.

Nu rata: Bianca Drăgușanu a dat drumul la distracție în Santorini! Și-a luat costumul minuscul de baie și a stat toată ziua la piscină