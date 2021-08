S-au întâlnit sau nu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi în Santorini! Fostul soț al vedetei a făcut primele declarații. „Eu am închiriat o vilă…”

Recent, atât Bianca Drăgușanu, cât și Alex Bodi au petrecut câteva zile de relaxare în Santorini. Cu cei doi s-au aflat în același timp, în același loc, așa că au apărut numeroase presupoziții legate de faptul că aceștia au petrecut vacanța împreună, mai ales că diva a anunțat că este o femeie liberă.

După despărțirea de Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu a plecat pentru câteva zile într-o vacanță în Santorini. Întâmplarea a făcut ca și Alex Bodi să aleagă aceeași destinație, iar pe marginea acestei coincidențe au existat numeroase speculații. (CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU A DAT DRUMUL LA DISTRACȚIE ÎN SANTORINI! ȘI-A LUAT COSTUMUL MINUSCUL DE BAIE ȘI A STAT TOATĂ ZIUA LA PISCINĂ)

S-a vorbit despre faptul că Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au petrecut vacanța împreună și că la orizont se ivește o nouă împăcare. Însă, fostul soț al blondinei a elucidat misterul și a spus tot despre ce s-a întâmplat în Santorini.

„Cu Bianca nu m-am întâlnit. Eu am închiriat o vilă în Mykonos pentru două zile, că am fost cu niște prieteni apropiați. Apoi, duminică am luat elicopterul și am mers în Santorini pentru că așa i-am promis fetei. Știu că lumea vorbește și dezvoltă multe idei pe subiectul acesta, dar ea cred că e cu cine e acolo, iar eu… cu fetița mea”, a declarat Alex Bodi, potrivit Viva.ro.

Alex Bodi, vacanță alături de fetița sa

Mai mult, Alex Bodi a mai declarat că în vacanța din Grecia cea care s-a bucurat de toată atenția sa a fost fetița lui, Chaqueline. Cei doi au petrecut momente frumoase împreună, iar cea mică l-a surprins pe Alex Bodi cu maturitatea sa.

„Am rămas uimit, la 9 ani e foarte responsabilă și mă înțeleg cu ea foarte bine. Avem o relație foarte frumoasă, chiar am luat-o cu mine peste tot! E sociabilă și lumea a dansat cu ea, făceau poze… chiar a fost minunat. Și eu sunt mândru de ea.

Felul în care vorbește, se comportă, cât e de organizată și cum se îmbracă singură, își pregătește hainele ș.a.m.d m-a impresionat tare. Nu îmi asum meritul singur, e și mama ei care o educă și o învață chestii pe de o parte, iar eu pe cealaltă’, a mai spus Alex Bodi.

