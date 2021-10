Bianca Drăguşanu, despre apariţia sa la „Din dragoste”: „Mi-ar fi plăcut să debutez pe scenă având un talent remarcabil, dar asta este viaţa”

Bianca Drăgușanu a vorbit sincer despre apariţia la emisiunea „Din Dragoste”, prezentată în urmă cu mulți ani de Mircea Radu. Blondina a recunoscut că şi-ar fi dorit să aibă un altfel de debut în televiziune, însă nu regretă acele momente.

La acea vreme, Bianca Drăgușanu arăta total diferit față de cum arată în prezent. Acest lucru a fost îndelung discutat, iar de multe ori blondina a fost judecată pentru schimbările fizice pe care şi le-a făcut.

În cadrul emisiunii online ”În oglindă”, moderată de Mihai Ghiță, Bianca Drăgușanu a povestit faptul că la acea vreme nu stătea deloc bine din punct de vedere financiar, dar cu toate acestea a făcut orice pentru a-l recâștiga pe iubiul ei, Mihai cu care într-un final a ajuns la despărţire.

”Am fost judecată”

„Am aparut din impuls, din iubire si pentru ca eram sigura ca eu sunt cineva nu oricine, chiar daca eram mica. Am fost judecată. Oamenii, in loc sa priveasca dincolo de aparente si dincolo de oglinda, eram un copil la pubertate, cu o educatie mediocra, toata lumea m-a luat si m-a analizat fizic, in loc sa se uite dincolo de ceea ce aparea. Comparatia dintre cele doua fotografii, sunt mai bine de 20 de ani, e foarte simplu sa-ti dai seama ca eram un copil. La cateva luni am slabit 30 de kilograme. Nu-mi permiteam din punct de vedere financiar la vremea aia nimic, nici telefon nu aveam. Ambitia m-a facut sa ma transform(…) Mi-ar fi placut sa debutez pe scena avand un talent remarcabil, dar asta este viata”, a declarat Bianca Drăgușanu, citată de wowbiz.ro.

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre transformările fizice prin care a trecut de-a lungul anilor. Diva a mărturisit că va apela la medicii esteticieni ori de câte ori va fi nevoie.

„Eu fac sport dintotdeauna. Inca de pe vremea aceea in care am aparut la emisiune, eu nu fac sport ca sa arat bine intr-o rochie, eu vreau sa ma simt bine. Exista o singura competitie, eu cu mine, alta nu. Eu vreau sa fiu cea mai buna varianta a mea. Daca eu functionez bine, totul merge bine in jurul meu(…) Ma voi opera pana in momentul in care voi considera ca sunt perfecta, nu mi se pare un lucru anormal. Pot face mici imbunatatiri care sa-mi confere acel confort psihic si sa ma simt eu bine. Eu fac lucrurile astea pentru mine. Mi le asum.(…) Perfectiunea nu exista. Perfectiunea sta in ochiul privitorului. Vreau sa arat bine pentru mine, nu vreau sa copiez pe nimeni, vreau sa seman cu mine. Eu seman cu mine de acum cativa ani. Mai sunt mici chestii pe care le-am discutat cu un medic. Forma buzelor, de exemplu”, a spus vedeta.

Sursă foto: Instagram