În cadrul unei emisiuni de televiziune. Bianca Drăgușanu a mărturisit care sunt relațiile pe care le-ar regreta cel mai mult. Pe lista respectivă, blondina l-a pus pe primul loc pe fostul ei partener, Alex Bodi.

Fără să aibă vreo reținere, Bianca Drăgușanu a povestit în cadrul unei emisiuni de televiziune care sunt relațiile pe care aceasta le-ar regreta cel mai mult. În cap de listă se află chiar fostul ei partener de viață, care i-a fost și soț, Alex Bodi. Chiar dacă nu i-a rostit numele, blondina a mărturisit că ”cu unul m-am căsătorit”, făcând referire la fostul ei partener.

„Ar fi doi, cu unul m-am casatorit, atât de proastă am fost, încât m-am și măritat cu el, dar nu cu Victor Slav. Am și uitat cum îl cheamă, am probleme cu memoria. Cu al doilea am avut o scurtă relație, nu a fost ce trebuie, Tristan”, a declarat Bianca Drăgușanu.

De asemenea, ea a mai vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Adrian Cristea: „Fostul meu iubit, de acum 10 ani, Adrian Cristea, m-am mutat la Cluj și mi-am pierdut câțiva ani din viață lângă un bărbat care nu a meritat. M-a și cerut la acel moment,. Eram dispusă să renunț la tot ce aveam, m-am și urcat în avion, m-am dus după el, dar nu a meritat”.

Bianca Drăgușanu a spus în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D că a refuzat un bărbat celebru din showbiz.

„Cum să zic așa ceva? Omul e căsătorit acum, are copii acum, cu multe femei. De când îl știți e tot căsătorit și are mulți copii cu toată lumea. Când se uită la tine te lasă embarazada( n.r. însarcinătă). Hai să nu zicem, că poate cineva este însărcinată în trei secunde, dacă îi pomenim numele. Nu putem să zicem avansuri, au fost așa..”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu s-a înfometat pentru a slăbi 16 kilograme

În trecut, Bianca Drăgușanu a făcut o greșeală care ar fi putut să o coste sănătatea. Înfometându-se, aceasta a slăbit 16 kilograme. Decizia pe care a luat-o la vremea respectivă nu a fost tocmai în regulă pentru sănătate.

„Am 1,80 metri înălţime şi 62 kg greutate. S-a speculat mult şi aiurea pe tema greutăţii mele, aşa că mai bine lămuresc eu lucrurile. Da, am avut şi 78 kg, Tot aşa cum am avut şi 54! Dar, de o bună bucată de vreme, stau constant la 62 kg care, cred eu, e greutatea care mă prinde cel mai bine. Am slăbit 16 kilograme făcând foamea! Sau, daca vrei, cu voinţă! Asta a fost dieta mea specială. Câteva săptămâni nu am mancat decât o singură masă pe zi şi aia uşoara şi întotdeauna înainte de ora 12 ziua. Cine rezistă la regimul ăsta deloc sofisticat, sigur slăbeşte”, spunea ea într-un interviu.

