Bianca Drăgușanu, detalii despre legătura cu Adrian Cristea. Ce spune blondina la 9 ani de când s-au despărţit

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai apreciate persoane publice din România. Blondina a devenit cunoscută după ce a apărut la braţul lui Cătălin Botezatu. După relaţia pe care a avut-o cu celebrul designer, vedeta s-a iubit cu alte personalităţi cunoscute printre care şi fostul fotbalist Adrian Cristea. Recent, diva a dezvăluit în ce relaţii sunt la 9 ani de la separare.

Bianca Drăguşanu este o femeie implinită în ceea ce priveşte cariera, dar nu am putea spune acelaşi lucru şi despre partea sentimentală. Blondina are o fetiţa cu Victor Slav, bărbatul cu care a avut o relaţie aproape un an. Înainte de a se cunoaşte cei doi, vedeta a trăit o poveste de dragoste câţiva ani de zile cu fostul fotbalist de la Dinamo, Adrian Cristea.

În cadrul unui interviu recent, fosta prezentatoare Kanal D a dat detalii despre relaţia pe care a avut-o cu acesta. Se pare că, Bianca nu regretă timpul pe care l-a petrecut alături de fostul fotbalist, însă din povestirile sale, pare că între cei doi nu ar mai exista niciodată o cale de împăcare.

„Da, am avut vreo 5-6 ani de relație cu Adrian, care la momentul acela a fost ce trebuie și era ceva potrivit pentru mine.

De la el am învățat să fiu mai egoistă, am învățat să mă iubesc mai mult, am învățat că pe primul loc în viața ta trebuie să te pui pe tine, pentru că așa era el.

Lui nu îi păsa de nimic de nimic ce îl înconjoară, ce spune X, ce spune Z. El era un om foarte nepăsător, din ce îmi aduc aminte. A fost tot o experiență a vieții mele, pe care, nu mi-o amintesc cu regret. A fost frumos la vremea aceea.”, a povestit Bianca Drăguşanu la Xtra Night Show.

Cei doi au avut o relație tumultuoasă

Prințul Cristea și Bianca Drăgușanu au fost împreună timp de aproape patru ani, iar relația lor a fost una cu multe suișuri și coborâșuri. Au mai trecut prin momente dificile după transferul jucătorului la Universitea Cluj, din cauza distantei. Cei doi au trecut însă peste obstacole şi păreau că se apropie de casătorie, dar Bianca a decis să pună punct relației și s-a cuplat cu Victor Slav, cu care a ajuns în faţa altarului.

Surpriză, însă în 2014, în timpul căsniciei cu prezentatorul TV, Bianca a fugit cu Cristea la Paris.

Sursă foto: Arhivă Cancan