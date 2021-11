Bianca Drăgușanu, detalii neştiute despre relaţiile în care a fost agresată: „Regret că am iertat”

Bianca Drăguşanu şi-a deschis sufletul în cadrul unui interviu şi a dat detalii neştiute despre viaţa sa amoroasă. Blondina a făcut dezvăluiri despre relațiile pe care le-a avut, dar și ce lecţii a învăţat din fiecare întâmplare. Vedeta a mărturisit faptul că nu regretă experienţele mai puţin frumoase prin care a trecut cu foştii parteneri pentru că aceste lucruri au făcut-o şi mai puternică.

Bianca Drăguşanu trăieşte în prezent o viaţă de lux la care mulţi nici nu îndrăznesc să viseze. Pentru tot ce a construit în prezent, diva a muncit extrem de mult.

În ceea ce priveşte partea sentimentală, am putea spune că blondina nu a avut mereu noroc şi asta pentru că vedeta a atras atenția presei datorită relațiilor pline de dramă în care s-a implicat de-a lungul timpului. În cadrul emisiunii online „În oglindă”, vedeta a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei, în ceea ce priveşte relaţiie amoroase.

„Un barbat care iti devine infidel o data si l-ai iertat, cred ca va fi infidel mereu. Un barbat care ridica mana la tine si l-ai iertat, o va face mereu. Un barbat care promite lucruri si nu se tine de ele, va repeta acest lucru. Am invatat ca oamenii nu se schimba, doar se adapteaza unor situatii si pot fi mai buni doar ca sa obtina ceva. Am invatat ca exista oameni perseverenti ca pot trece peste cadavre si pot face ravagii fara sa tina cont ca pot distruge suflete care nu le ofera decat iubire”, a spus ea.

„Regret că am fost naivă”

Totodată, blondina a ţinut să sublinieze faptul că de-a lungul timpului a fost naivă în relațiile pe care le-a avut, pentru că mereu a crezut că partenerii săi se pot schimba. Cu trecerea timpului, Bianca a ajuns la concluzia că fiecare persoană rămâne la fel, dar se schimba în momentul în care îşi doreşte să obţină un anumit lucru.

„Eu regret ca am fost naiva si am iertat si am crezut ca oamenii se pot schimba. Fundamental, oamenii nu se pot schimba. Isi schimba doar comportamentul si adopta alte strategii pana obtin ce vor”, a explicat Bianca Drăgușanu.

Sursă foto: Instagram