Cătălin Botezatu, primele declarații după ce Bianca Drăgușanu l-a numit “pervers” și “viclean” pe Cătălin Măruță. “Eu așa am făcut din cauza ei!”

Cătălin Botezatu este de părere că Bianca Drăgușanu ar fi trebuit să părăsească emisiunea dacă s-a simțit lezată de întrebările lui Cătălin Măruță, designerul precizând că același lucru l-a făcut și el, în urmă cu ceva timp, din cauza blondinei, la o altă emisiune TV.

Nemulțumită că în emisiunea lui Cătălin Măruță unde a fost invitată au fost abordate alte subiecte decât cele la care se aștepta, Bianca Drăgușanu l-a făcut “pervers” și “viclean” pe prezentatorul de la Pro TV, acuzându-l că este disperat după rating. Totodată, blondina a precizat că nu vrea să mai audă în viața ei de realizatorul TV.

Cătălin Botezatu, practic cel care a lansat-o pe Bianca Drăgușanu în showbiz, nu este de acord deloc cu atitudinea fostei sale iubite. Creatorul de modă consideră că blondina ar fi trebuit să părăsească imediat emisiunea, în loc să facă ulterior scandal și să-l jignească pe Cătălin Măruță.

Cătălin Botezau: „Trebuie să părăsească emisiunea”

Cătălin Botezatu s-a dat pe el ca exemplu, dezvăluind că, în urma cu ceva timp, a părăsit platoul unei alte emisiuni din cauza întrebărilor care îi erau adresate și care aveau legătură cu Bianca Drăgușanu.

“Dacă a simțit că i s-a lezat imaginea trebuia să se ridice de pe scaun și să părăsească emisiunea. Eu așa am făcut, culmea, din cauza ei, la o altă emisiune tv. Nu e nevoie de mahalagisme, în astfel de situații”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit playtech.ro.

Bianca Drăgușanu l-a făcut praf pe Cătălin Măruță

În cadrul emisiunii, Bianca Drăgușanu a fost deranjată teribil de curiozitatea lui Cătălin Măruță de a afla mai multe despre veniturile ei și dacă deține carte de muncă pentru tot ceea ce face.

“Sunt dezamăgită pentru că deși stabilisem cu una dintre producătoarele emisiunii dinainte despre ce vorbim și am subliniat faptul că are reclamații și lumea care a trecut pe la el m-a sfătuit să nu mă duc pentru că e un om pervers și viclean care tinde să te pună în posturi care te defavorizează, eu am fost de bună credință și am crezut că emisiunea va avea loc conform spuselor producătoarei”, a spus Bianca Drăgușanu.